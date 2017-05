In sechs Tagen wissen wir, ob die Bevölkerung die erneuerbaren Energien stärken, der Atomenergie den Rücken kehren und den Gesamtenergieverbrauch senken will – entsprechend virulent läuft derzeit der Abstimmungs-Schlussspurt zum neuen Energiegesetz. Auf verschiedenste Weise weibeln Befürworter wie Gegner um die Gunst der Stimmbevölkerung. Dabei haben sich allerdings auch ein paar Beiträge daruntergemischt, deren Qualität sowohl in handwerklicher Machart wie auch argumentativer Stringenz nicht über alle Zweifel erhaben sind.

So sitzen in einem Youtube-Clip «aus der Zukunft» die beiden SVP-Nationalräte Sandra Sollberger (BL) und Christian Imark (SO) – eingepackt in Schal und Mütze – in der kalten Stube und beklagen über zu teure Heizkosten, autofreie Tage und rationierte Lebensmittel. Aussage: Weil die Bevölkerung damals das Energiegesetz annahm, leiden sie nun unter massiven Einbussen an Lebensqualität. Genauso wie auch jene SVP-Jungpolitiker, die sich in einem anderen Video aufs kühle Bier freuen und sich danach vom dunkelhäutigen Kellner erklären lassen müssen, dass es dieses wegen der stetigen Stromunterbrüche leider nur noch warm gebe. «Danke, Doris», quittieren die Gäste an die Adresse der aktuellen Bundespräsidentin.

Die schauspielerischen Exkurse sind derart unfreiwillig komödiantisch, dass man den Politikern den gleichen Ratschlag wie dem Schuster ans Herz legen möchte: Bleib bei deinen Leisten. Oder wenn Schauspielerei, dann mit weniger Glatteisgefahr. Dabei könnten sich die Energiegesetz-Schauspieler durchaus Rat im eigenen Haus holen. Vor den Wahlen 2015 machten höchst professionelle, selbstironische und lustige Youtube-Clips die Runde. Urheber: die SVP.