Ausgerechnet eine Rakete wählte der Gewerbeverein Schöftland zum Sinnbild, als er im September seinen 100. Geburtstag feierte. «Hundert Gewerbejahre voller Schubkraft» stand als Motto über dem Programm. Wie unternehmungslustig die Leute dort drauf sind, kann ich bezeugen; ich war zu einer kleinen Festrede eingeladen.

Eine Rakete! Wo es doch heute gross in Mode ist, über Beschleunigung zu meckern. Das Leben laufe so auf Vollgas, wir kämen nie zur Ruhe, nicht zur Besinnung, nicht zum wahren Genuss. Überall klagen die Entschleunigungs-Apostel an: den Stress, den Tempodruck, die Turbo-Gesellschaft. Man sehnt sich – siehe 50er-Note: Gleitschirmfliegen & Pusteblume – nach der reibungslosen Existenz. Nach einer Welt als ErlebnisParcours ohne Widerstand. Logisch, viele im Land sind müde. Vier von zehn seien gar «erschöpft», verbreitet die Job-Stress-Studie 2016.

Der Handwerker, dein Meister

Die Handwerker in Schöftland geben lieber Gas. Wozu sollten sie in Panik geraten wegen der Digitalisierung? Sie überleben den digitalen Wandel wohl erfolgreicher als andere. Der Schreiner, bei dem ich vorbeischaute, ist heute schon vor allem Programmierer; er programmiert die Maschinen, die das Produkt dann fertigen. Sieht so unsere künftige Rolle aus? Der Mensch bedient die Maschine? Nein, sagt der Schreiner, er sieht sich als Meister, nicht als Diener der Maschine, seine Überlegenheit komme aus der traditionell handwerklichen Ausbildung, mit all dem Wissen über Holz, dem Können am Holz. Der Mensch als kreativer Designer, die Maschine als dienstbare Ausführerin. Diese Symbiose Mensch / Maschine leuchtet am Beispiel des Schreiners ein.