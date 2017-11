Kreativ, innovativ, dynamisch – das sind Wörter, die man in einem Bewerbungsschreiben vermeiden sollte. Bringt eh jede und jeder, ist nicht konkret, ein No-Go für Personalverantwortliche. Auch bei YB gibt es Index-Wörter. Als Goalie David von Ballmoos am Sonntag nach dem 1:1 gegen den FC Basel gefragt wird, ob man denn nun von der Meisterschaft sprechen dürfe, lacht er nur und erzählt dann irgendwas von wegen «das nächste Spiel ist das wichtigste». Das M-Wort aber meidet er tunlichst. Das war auch schon anders bei den Bernern. Es gab Zeiten, da wurde «Phase 3» gezündet und laut vom Titel geträumt.

Jetzt ist ein anderes YB am Werk. Grosse Worte? Darauf gibt man unter Sportchef Christoph Spycher nicht viel. Die Taten sollen sprechen. Wie am Sonntag. Logisch, letztlich hat es YB verpasst, den Vorsprung auf den FCB auszubauen. Aber zugleich zeigten die Young Boys, dass sie sich auch von einem Rückstand im Joggeli nicht aus dem Tritt bringen lassen. Sie reagierten, glichen durch ein herrliches Hackentor von Jean-Pierre Nsamé aus. Und so trotteten die FCB-Stars mit hängenden Köpfen durch die Katakomben ihres Stadions. Die Young Boys dagegen strahlten. Das Team wirkte gefestigter als jenes des Serienmeisters, reifer – gefährlich.

YB steht ein verdammt langes Bewerbungsgespräch bevor

Spätestens dieses Spiel in Basel war ein offiziellesBewerbungsschreiben für den Posten als Meister. Auch wenn bei den Bernern niemand das M-Wort in den Mund nehmen mochte, ist jetzt schon klar: Der FCB kann nicht mehr Meister werden aus eigener Kraft. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Young Boys, doch gegen den FCB müssen sie nur noch zweimal antreten. Wenn sie in den darüber hinaus noch verbleibenden 20 Partien mindestens gleich viele Punkte holen wie die Basler, dann heben sie im Mai den ersten Meisterpokal seit 1986.

Aber mal halblang. Nach dem Bewerbungsschreiben kommt das Gespräch – um beim eingangs gewählten Bild zu bleiben. Und für YB wird es – nachdem erst 14 von 36 Runden gespielt sind – ein verdammt langes Gespräch. YB, der ewigen Zweite: Wie gross und zahlreich die Gefahren sind, die da lauern, die Stolperfallen während des Bewerbungsgesprächs, das mussten die Berner in den letzten Jahren schmerzhaft erfahren. 2009/10 war YB dem FCB zum gleichen Zeitpunkt der Saison um neun Punkte enteilt. Am Schluss lachten trotzdem die Basler – und feierten den ersten von acht Titeln in Serie.

Die Fehler, die YB damals gemacht hat: Man verlor Schlüsselspieler. Wie Gilles Yapi, bei dem im Winter bekannt wurde, dass er im Sommer zum FCB geht. Oder Saif Ghezal, der unter heute noch mysteriösen Umständen in die Heimat zurückging. Der FCB hätte die finanziellen Möglichkeiten,um einem Spieler des hartnäckigen Konkurrenten aus der Hauptstadt den Kopf zu verdrehen. 60 Millionen betragen die Reserven des Meisters. Und FCB-Präsident Bernhard Burgener hat für die Winterpause Ersatz für den zurückgetretenenCaptain Matias Delgado versprochen. Etwas wird beim FCB auf jeden Fall gehen, ob man nun bei YB wildert oder nicht.

Der FC Basel ist nicht die einzige Gefahr, vor der YB zittern muss

Der FCB ist nicht die einzige Gefahr. In den grossen Ligen schmeissen sie mit Millionen um sich. YBs Stürmer, Roger Assalé und Jean-Pierre Nsamé, haben das Interesse in grösseren Championaten längst geweckt. Es könnte auch Unruhe ins Team kommen, wenn Teamleader Guillaume Hoarau Ende November wieder dazustösst. Dann hat Hütter plötzlich drei Stürmer, jeder mit dem Anspruch zu spielen. Eine delikate Situation. Oder es könnte sich einer der Führungsspieler verletzen. Der eminent wichtige Steve von Bergen zum Beispiel. Der Mann mit der besten Zweikampfquote der Liga. Und dann gibt es ja noch die vermeintlich einfachen Spiele wie gegen Thun (0:4) oder Lausanne (1:2), die YB so vortrefflich versemmeln kann.

Irgendwann im Mai wird in diesem Bewerbungsverfahren die Entscheidung fallen. YB oder der FCB? Wir werden sehen. Aber man wird den Eindruck nicht los, dass die Berner gefestigter sind als früher, als hätten sie gelernt aus all den Fehlern, als hätten sie das Mittel gefunden, um die FCB-Dominanz zu knacken. Sie sind dabei nicht unglaublich kreativ, innovativ oder dynamisch – aber sie wirken jung, hungrig und bereit.

