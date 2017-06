Vielleicht ist das unsere letzte Chance. Die Gier nach Fleisch ruiniert bekanntlich unseren Planeten. Mit der Gabel versuche ich, eine Heuschrecke aufzuspiessen.

Ich erwische sie nicht. Die Insekten-Degustation in der Umweltarena in Spreitenbach verlangt mir einiges ab.

Insekten gegessen hatte ich bisher einmal; bei einer Wette hinter dem Kindergarten. Wir fühlten uns grossartig, ein Team von mutigen Abenteurern. Heute sind Insekten -Fresser ökologische Wohltäter. Statt auf klimaschädlichen Rinderfilets und überzüchteten Schweineschnitzeln sollen wir also auf handgestreichelten Mehlwurmlarven herumkauen. Der Umwelt zuliebe.

Der Bundesrat hat mit dem neuen Lebensmittelgesetz in ein Wespennest gestochen. Grillen, Mehlwürmer und Wanderheuschrecken liegen schon bald in den Kühlregalen der Grossverteiler. Dass wir den Spinnen den Rang als ultimative Insektenverzehrer ablaufen, ist aus finanziellen Gründen aber nicht plausibel: Wer kontrollierte Krabbelkost auf dem Teller will, muss in der Schweiz tief in die Tasche greifen.

Jetzt habe ich das Viech aufgegabelt. Krack. Kauen, schlucken, so geht das, erinnere

ich mich selbst. Und dann merke ich: So schlimm ist das gar nicht. Auch bei meiner kindlichen Wette galt es bloss, den Schrecken vor dem Aussehen der Insekten zu überwinden. Überzeugt bin ich zwar nicht. Doch wovor ich mich jetzt viel mehr fürchte, sind die ausschwärmenden Insektarier, die einen von ihrem Ernährungsstil überzeugen wollen. Ach ja, falls Sie sich fragen, wie Heuschrecken schmecken: alte Haferflocken. Einen Bissen gefällig?