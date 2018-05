Donald Trumps Entscheid zum Atomdeal mit dem Iran dominiert die öffentliche Debatte. Doch bei diesem Hin und Her wird ein entscheidender Aspekt vergessen: Der Iran expandiert seine Einflusssphäre auf der Arabischen Halbinsel und im Maghreb rabiat.

Der sogenannte schiitische Halbmond erstreckt sich nun vom Irak über Teile Syriens, des Libanon und des Jemen bis hin zum Atlantik: Marokko beschuldigt das iranische Mullah-Regime nämlich, den Frente Polisario zu unterstützen, die Volksfront zur Befreiung der Westsahara, welche dieses Territorium den Marokkanern entreissen will. Marokko hat deshalb, wie schon Saudi-Arabien, die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen.

Grossmachtpläne blieben aussen vor

Als das Atomabkommen vor drei Jahren geschlossen wurde, blieb Israel mit seiner Kritik scheinbar ziemlich allein. Dass das komplexe, 159-seitige Abkommen auf die atomare Aufrüstung fokussierte und die regionalen Grossmachtpläne der Iraner unberücksichtigt liess, schien niemanden ausser Israel zu irritieren, obwohl Exponenten des Mullah-Regimes nicht müde werden, die Vernichtung des jüdischen Staates zu fordern.

Doch Israel war nicht ganz allein: John Kerry, US-Aussenminister unter Obama, liess in jüngster Zeit durchblicken, dass auch Saudi-Arabien und Ägypten den US-Präsidenten Obama vergeblich zu einem Angriff auf den Iran drängten. Saudi-Arabien und Israel fühlen sich gleichermassen von der iranischen Expansionsstrategie bedrängt. Die sunnitisch-salafistische Monarchie und die jüdische Demokratie haben sich in den letzten Jahren angenähert, was dadurch erleichtert wurde, dass beide «strategische Partner» der USA sind.