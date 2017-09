In der Erfindung des Sports haben die Engländer auch den Begriff der Fairness unter die Leute gebracht. Dass die Arena oder das Spielfeld, wo das sportliche Spiel betrieben wird, einen Geist beherbergt – oder beherbergen kann. Es gibt Regeln, in den Anfangszeiten spielte man Fussball übrigens ohne Schiedsrichter, und das bei brutaleren Regeln als heute, die man respektiert, einfach um des Spieles willen. Hier ist gegeben, was in der sozialen Realität sich nur selten ereignet: dass moralisches Wohlverhalten belohnt wird – auf Erden, denn dass Gott alles sieht, nützt einem manchmal hienieden nicht viel.

Constantin hat Selbstjustiz betrieben. Ist verboten und wird moralisch und wohl auch juristisch sanktioniert. Er wird das verkraften können. Schlimmer aber ist, dass er gegen den Geist des Sports gehandelt hat. Wie immer, wenn sich zwei streiten, fragt man: Wer hat angefangen? Materazzi und wohl auch Fringer waren Beleidiger. Was sie taten, war auf jeden Fall nicht fair. Man hätte es sich bei Zidane gewünscht – ich hätte das auch einem Constantin gegönnt –, dass sie den Beleidiger kalt lächelnd abserviert hätten. Unter grossem Beifall des Publikums.