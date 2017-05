Es gab schon bessere Zeiten für kantonale Finanzdirektoren: Als die Nationalbank einen Teil ihrer Goldreserven veräusserte und ihre Ausschüttungen regelmässiger waren; als die grossen Stromkonzerne ihren (öffentlichen) Eigentümern hohe Dividenden ausbezahlten; als die Steuereinnahmen von Unternehmen rasant in die Höhe schnellten. Die Ausgaben stiegen, die Steuern sanken. Von einem «Superzyklus der zu Ende geht», spricht Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern.

Von den 26 Kantonen haben im letzten Jahr zwar 15 schwarze Zahlen geschrieben. Doch dafür waren beträchtliche Sparbemühungen nötig. Der Staat wird nicht zu Tode gespart, allerdings sanken in zehn Kantonen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr. Doch für eine Vielzahl der Kantone sind die Zeiten härter geworden. Man hat sich an streikende Staatsangestellte gewöhnt. Selbst die Gymnasiasten gehen auf die Strasse. Nach den unliebsamen Sparpaketen zünden nun einige Kantone die nächst Stufe: Steuererhöhungen sind kein Tabu mehr. In Zug und im Aargau wollen die Regierungen die Bevölkerung stärker zur Kasse bitten. In Luzern scheiterte vor Wochenfrist das gleiche Ansinnen an der Urne.

Dass die Kantone in die Bredouille geraten sind, hat unterschiedliche Ursachen. Das können neben den Eingangs erwähnten Faktoren auch eine (selbstverschuldete) falsche Steuerpolitik oder schlicht eine nachteilige Wirtschaftsstruktur sein. Allerdings gibt es auch Gemeinsamkeiten: Die Kantone bekommen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und Sozialbereich besonders zu spüren - sie leiden stärker unter den demografischen Lasten als der Bund. Seit 2008 mussten die Kantone in diesem Bereich zusätzliche Kosten von drei Milliarden Franken stemmen - und dies dürfte aufgrund der alternden Bevölkerung erst der Anfang sein.

Zu wenig getreu dem Motto «wer zahlt, befiehlt»

Die Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen muss deshalb überprüft werden. Vor allem aber gäbe es viel Potenzial, mit einer Aufgabenentflechtung den Kostensteigerungen im Sozial- und Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Heute wird dem Prinzip: «Wer zahlt, befiehlt» zu wenig nachgelebt. Ein Paradebeispiel dafür sind die Ergänzungsleistungen (EL). Die Ausgaben für die EL sind mittlerweile fast so hoch wie diejenigen für die Armee. Finanziert werden sie von Bund und Kantonen, wobei Letztere für den Bereich der stark steigenden Pflegekosten alleine aufkommen. Was es heisst, wenn Bern entscheidet und die Kantone bezahlen müssen, lässt sich an einem kleinen Beispiel aufzeigen. Seit 2011 fordern die Kantone mehr Freiheiten für die Prämienverbilligungen für EL-Bezüger. Denn mit dem aktuellen System sind die Kantone verpflichtet, eine kantonale oder regionale Durchschnittsprämie zu bezahlen. Liegt die effektive Prämie darunter, macht der Versicherte einen Gewinn. Der Bundesrat wehrte sich lange gegen eine Änderung. Nun wird das Problem angegangen. Bis die Lösung in Kraft tritt, werden im besten Fall sieben Jahre verstrichen sein.

Auch im Gesundheitswesen schränkt der Bund den Spielraum der Kantone ein. Allerdings ist es nicht so, dass die Kantone bei den Gesundheitskosten überhaupt nichts tun könnten. Im Gegenteil. Einerseits haben sie mit den Spitallisten ein wichtiges Instrument zur Kostenreduktion in der Hand. Andererseits mischen sie stark mit, wenn in Bern die Gesetze geschrieben werden: Ohne Zustimmung der Kantone ist jede Reform zum Scheitern verurteilt. Das zeigt sich bei der aktuellen Diskussion um die Spitalfinanzierung. Heute werden ambulante Behandlungen alleine von den Krankenkassen finanziert – sprich von Prämienzahlern. Das Interesse an diesen Behandlungen ist bei den Versicherern eher gering, weil bei Behandlungen mit Übernachtung die Kantone mehr als die Hälfte der Kosten übernehmen. Im Parlament laufen Bestrebungen, die Finanzierung zu vereinheitlichen, um Fehlanreizen entgegenzuwirken. Die Kantone lehnen diese Änderung jedoch kategorisch ab. Die Angst: schwindender Einfluss. Heute sind die Kantone im Spitalwesen nicht nur Financiers, sondern gleichzeitig auch Eigentümer und Gesetzgeber. Sie vergeben Leistungsaufträge und genehmigen Tarife.

Gemäss der Credit Suisse planen die Kantone Investitionen von 16 Milliarden Franken in veraltete Spitäler und neue Infrastrukturen. Die Unsumme gibt eine Vorstellung davon, wie das Gesundheitswesen die Kantone in den nächsten Jahren belasten wird. Es fehlt zudem das Geld, um die Symptome dieser Politik zu bekämpfen: Die Kantone sparen nun auch bei den Prämienverbilligungen — allerdings lehnt sich das Stimmvolk regelmässig dagegen auf. Steigen die Kosten für das Gesundheitswesen und die Sozialleistungen stärker an als die Wirtschaft wächst und die Steuereinnahmen steigen, wird der finanzielle Spielraum für andere Aufgaben kleiner. Die Spirale dreht in die falsche Richtung. Steuererhöhungen? Man muss sich an den Gedanken gewöhnen.