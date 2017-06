Wie viel sollen Politikerinnen und Politiker verdienen? Die neue Studie zur Entschädigung unserer Bundesparlamentarier hat Wellen geworfen. Im Durchschnitt entspricht ein Parlamentsmandat einer 90%-Anstellung und wird mit 12 700 Franken pro Monat entschädigt. Dabei handelt es ich um das Bruttosalär, Beiträge an Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge sowie die Bezahlung eines persönlichen Mitarbeiters gehen davon weg. Dennoch war die Empörung gross. Die Frage der Politikerentschädigungen ist und bleibt ein heisses Eisen – gerade in der Schweiz, wo immer noch die Vorstellung eines Milizparlaments, bestehend aus lauter Feierabendpolitikern, herumgeistert.

Dabei fiel die wissenschaftliche Beurteilung des früheren Milizparlaments niederschmetternd aus. Von akuter «Zeit- und Sachkundenot» war die Rede. Bereits in den 1970er-Jahren wurden Rufe nach einem Berufsparlament laut. Mit den damaligen Milizstrukturen war das Parlament der Übermacht von Bundesrat und Verwaltung ausgeliefert. Die Mittel zur Kontrolle der Regierung fehlten an allen Ecken und Enden.

Was nicht heisst, dass es keine einflussreichen Parlamentarier gab. Sie sassen gleichzeitig in den mächtigen Verbänden und wirkten in der Vernehmlassung oder im informellen Austausch mit der Verwaltung intensiv an der Gesetzgebung mit. Die Bundesversammlung kannte noch keine ständigen Kommissionen, die Geschäftsprüfungskommission und die Finanzkontrolle waren schwach.

Zur Nutzung von parlamentarischen Initiativen, mit denen das Parlament gegen den Willen der Regierung eigene Vorlagen ausarbeiten kann, fehlten die Zeit, das Personal und der politische Wille.