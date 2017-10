Jetzt gilt es wieder ernst. Die nächsten Tage und Wochen sind für einige der talentiertesten Jungen der Schweiz wegweisend – sie stecken mitten im «Concours diplomatique». Bis Ende November entscheidet das Aussendepartement (EDA), wer die diplomatische Grundausbildung absolvieren darf. Das Interesse daran ist riesig: In den letzten Jahren haben sich jeweils zwischen 170 und 300 Personen dafür beworben, zugelassen wurde stets nur ein gutes Dutzend. Die Marke «Diplomatie» ist weiterhin stark. Aber bleibt sie es auch?

Wie die «NZZ» jüngst berichtete, senkt das EDA ab 2019 das Höchstalter für den Concours von 35 auf 30 Jahre. Dazu wird ein «Concours B» eingeführt, über den das Departement unabhängig vom Alter und je nach Bedürfnis Spezialisten rekrutieren kann. Das Alter 35 sei «keine geeignete Limite», wenn man eine «zu grosse Divergenz zwischen bereits gesammelter Berufserfahrung und einem Rekrutierungsprozess in der Form des Concours verhindern wolle», so die Begründung.

Der Bund duelliert sich mit der Privatwirtschaft um die klugsten Köpfe

Auf gut Deutsch heisst das: Für eine – sagen wir – 34-Jährige, die mit 26 den Master abschloss, ein Nachdiplomstudium anhängte, Erfahrungen in der Bundesverwaltung sammelte, danach drei Jahre in einer Wirtschaftskanzlei arbeitete und für den anspruchsvollen Job ganz gut entlöhnt wurde, kann es frustrierend sein und eine Bewerbung unter Umständen gar verhindern, wenn sie in den Status einer De-facto-Praktikantin zurückfällt. Denn die Rekrutierten verdienen während der zweijährigen Ausbildung und in den ersten Berufsjahren verhältnismässig wenig und verfügen nur über einen befristeten Arbeitsvertrag. Die definitive Aufnahme ins diplomatische Corps erfolgt erst nach einer Schlussprüfung. Aus dieser Optik ist der Entscheid des Bundes, der sich mit den grossen Unternehmen um die klügsten Köpfe duelliert, nachvollziehbar.

Dennoch wirft der Schritt Fragen auf – auch bezüglich Fairness. Mangels Zeit zwischen Studienabschluss und Ausbildungsanfang wird es für Aspiranten kaum mehr möglich sein, längerfristig in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Dabei wären solche Erfahrungen gerade in Zeiten eines ökonomischeren Verständnisses von internationalen Beziehungen von Vorteil.

Hinzu kommt, dass die Reform all jene über 30-Jährigen benachteiligt, welche die Teilnahme am Concours für 2019 oder die Jahre danach ins Auge gefasst hatten und sich nun nur noch nächsten Frühling anmelden können. Denn eine Übergangsregelung ist nicht vorgesehen. Auch wenn die Vorbereitungszeit plötzlich äusserst knapp ist, zeichnet sich ab, dass das EDA bei der nächsten Ausschreibung überrannt wird. Dass mit dem «Concours B» zumindest eine gewisse Alternative geschaffen wird, lindert diesen Umstand – deren Ausgestaltung ist allerdings noch weitgehend unbekannt.

Neues Lohn- und Karrieresystem macht Schluss mit Privilegien

Die Änderungen fallen in eine für Diplomaten ohnehin turbulente Zeit: Während ihre Salärentwicklung bis anhin nur bedingt von Versetzungsentscheiden abhängig war, soll neu ein funktionales Lohn- und Karrieresystem, wie man es aus der Privatwirtschaft und anderen Bundesstellen kennt, eingeführt werden. Das macht Sinn, ist aber nicht ohne Risiko. Glücklicherweise ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass der Mann Karriere macht und die Frau ihre eigenen (Berufs-)Ambitionen unterordnet. Für das diplomatische Corps, dessen Mitarbeiter nie länger als ein paar Jahre am selben Ort arbeiten, ist dieser gesellschaftliche Wandel jedoch eine besondere Herausforderung, vielleicht gar die grösste überhaupt.

Bislang galt unter Diplomaten: Alles ist unvorhersehbar, ausser der Lohn – was bei Partnern die Bereitschaft erhöhte, auf einen einträglichen Zweitverdienst zu verzichten. Wenn nun auch noch diese Gewissheit ins Wanken kommt, dürfte sich manch junges, ambitioniertes Paar doppelt überlegen, ob einer der beiden eine diplomatische Karriere einschlagen soll. Da kann die Marke «Diplomatie» noch so stark sein – eine Garantie dafür, die für die Verteidigung der Schweizer Interessen Geeignetsten zu kriegen, ist sie nicht mehr.

antonio.fumagalli@azmedien.ch