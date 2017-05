Mit den Primarschul-Fremdsprachen verhält es sich ähnlich wie mit der Energiezukunft: Wer seine politische Meinung bestätigt haben will, findet dazu mühelos eine Studie. Das liegt nur zum Teil an der politischen Brille der Behauptenden: Es gibt sie tatsächlich, die total divergierenden Untersuchungen, natürlich alle wissenschaftlich aufgebaut und empirisch abgestützt. Und der Normalbürger, mitunter in dieser Frage auch als kundiger Stimmbürger gefordert (dieses Wochenende zum Beispiel im Kanton Zürich), steht vor dem Studien-Salat und ist so klug als wie zuvor.

Behauptungen und ihr Gegenteil

Dies alles haben wir in den vergangenen Jahren in den Medien gelesen, gesehen und gehört:

Je jünger ein Kind, desto aufnahmefähiger sein Gehirn – gilt auch für (Fremd-)Sprachen.

Die Schülerinnen und Schüler sind mit zwei Frühfremdsprachen überfordert, am Schluss können sie nicht einmal mehr richtig Deutsch.

Nicht die Schüler sind überfordert, sondern ein Teil der Lehrkräfte ist es. Die meisten Kinder packen zwei Fremdsprachen mühelos.

Ein früher, spielerischer Umgang mit einer Fremdsprache erleichtert den Zugang, die Kinder sprechen freier und unverkrampfter.

Es hat keinen Sinn, eine Fremdsprache «es bitzeli» zu lernen. Nur analytischer Spracherwerb ist nachhaltig und dazu sind Primarschulkinder zu jung.

Ein früherer Fremdsprachenbeginn verbessert das Ergebnis am Ende der Schulzeit.

Kinder, die früher mit einer Fremdsprache begonnen haben, sind am Ende der Schulzeit nicht weiter. Der Startpunkt spielt keine Rolle.

Man muss mit Englisch beginnen, denn das ist leichter und überdies eine Weltsprache.

Man muss mit Französisch beginnen, denn Englisch lernen die Kids sowieso am Handy.

Wer zwei Fremdsprachen miteinander erlernen muss, bekommt ein Gewirr im Kopf.

Der frühe Erwerb einer ersten Fremdsprache befruchtet den Erwerb einer zweiten.

Was den Mischsalat auch nicht bekömmlicher macht: Nicht nur Experten reden unterschiedlich, sondern auch Praktiker: die Lehrkräfte. Zusätzlich emotional aufgeladen wird die hirnphysiologisch-pädagogische Debatte durch die staatspolitische: Wer als erste Fremdsprache nicht eine Landesprache wähle, gefährde den Frieden des Landes, finden die einen. Andere halten diese Behauptung für übertrieben.

Manchmal geht in der kontroversen Debatte eine Banalität fast etwas unter: «Die Schüler» waren noch nie eine einheitliche Masse, es gab schon immer Gescheitere und Gescheiterte, Überforderte und Unterforderte. Die einen packen es leicht, andere haben grösste Schwierigkeiten. In der (Fremd-)Sprachenfrage ist es noch ein bisschen komplizierter: Für ein Kind aus Portugal oder Serbien ist Schweizerdeutsch die erste, Hochdeutsch die zweite, Englisch die dritte und Französisch die vierte Fremdsprache. Wir leben in Zeiten der individuellen Schüler-Förderung, hören wir also auf, ein einheitliches Niveau und eine einheitliche Lösung punkto Frühfremdsprachen zu erwarten. Entweder wir leisten es uns (in hektischen Sparzeiten nicht einfach), Kinder, die «es» nicht sofort packen, speziell zu fördern. Oder wir nehmen es in Kauf, dass Schwächere unten raus fallen. Oder wir brechen einen Teil der Übung ab.

Auf die Mittelfristagenda setzen

In eigenartigem Gegensatz zur akuten «Untersuchitis» steht die Einsicht: Eigentlich haben wir hierzulande noch recht wenig gesicherte Erkenntnisse. Wir leben in ungeduldigen Zeiten, es muss immer alles schnell gehen. In manchen Kantonen haben gerade mal die ersten in den Frühfremdsprachen geschulten jungen Menschen die Schule verlassen, die Basis für eine Wirksamkeits-Überprüfung ist noch schmal. Die Schweiz hat sich für eine Vorverlegung des Fremdsprachenlernens entschieden, nun soll sie auch Geduld haben, bis verlässlich interpretierbare Daten vorliegen. Natürlich gehört das Thema auf die Agenda, aber nicht auf die Kurzfrist-, sondern auf die Mittelfrist-Agenda. Es ist übrigens nicht ein Thema, es sind drei:

«Bringen» es zwei Frühfremdsprachen?

Welches soll die erste sein – nicht vielleicht doch eine Landessprache?

Schaffen wir endlich eine harmonisierte Lösung für die gesamte (Deutsch-)Schweiz?

Bis es so weit ist: Warten wir doch mit Wiederabschaffen. Und hoffen wir, dass die Fragen nach pädagogischen Kriterien entschieden werden und nicht durch (fehlendes) Geld.