Migros, Raiffeisen und bald auch «Zürich» machen es vor: Mit jeweils drei Wochen Vaterschaftsurlaub bieten sie fast so viel, wie die Initianten von «Vaterschaftsurlaub jetzt!» fordern. Und dies freiwillig und zu 100 Prozent selbstfinanziert. Weil man, wie die Raiffeisenbank sagt, als attraktiver Arbeitgeber gelten will. Oder, wie im Fall des Finanzdienstleisters Zürich, auf Entwicklungen im Arbeitsmarkt reagiert. Vor allem grosse Unternehmen in der Schweiz ermöglichen einen Vaterschaftsurlaub. Das sollte aufhorchen lassen: Um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, wird von einer Firma je länger, je mehr erwartet, dass sie einen angemessenen Vaterschaftsurlaub bietet.

Regelt also am Schluss der Markt das Thema Vaterschaftsurlaub zur Zufriedenheit aller? Zumindest zwingt er Firmen, auf veränderte gesellschaftliche Vorstellungen bezüglich der Rolle des Vaters in der ersten Lebensphase eines Kindes zu reagieren. Gerade kleinere Gewerbebetriebe kommen aber an ihre Grenzen, wennsie eine längere Papizeit anbieten müssen. Sei es nun, weil es ein Gesetz oder der Markt so verlangt. In beiden Fällen müssen die Rahmenbedingungen den geänderten Bedürfnissen angepasst werden.

Um finanziell gleich lange Spiesse zwischen kleinen und grossen Firmen herzustellen, wäre ein Vaterschaftsurlaub, der über die Erwerbsersatzordnung finanziert wird, wohl die beste Lösung. Darum sollte sich das Parlament zu einem Gegenvorschlag zur Volksinitiative durchringen, der einen Vaterschaftsurlaub gesetzlich verankert.