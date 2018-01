Dieses Chaos ist schlecht – schlecht für das Ansehen der Weltmacht USA, schlecht für die politischen Institutionen und schlecht für den gesellschaftlichen Kitt im Land. Vor allem aber ist dieses Durcheinander schlecht für den Präsidenten. Denn Trump zerstört mit seinen Impulsen das Vertrauen, das ihm seine Anhänger entgegenbringen. Letztlich torpediert er damit also sein eigenes politisches Programm. Von dieser Agenda kann man halten, was man will. Tatsache aber ist, dass Amerika eine demokratische Republik ist und die Republikaner im Herbst 2016 sowohl das Weisse Haus als auch die Mehrheit in beiden Parlamentskammern gewonnen haben und deshalb die Regierungsverantwortung tragen.

Früher oder später wird Trump für sein Verhalten die Quittung bekommen – sei es von der aufgebrachten Bevölkerung oder von hartnäckigen Ermittlungsbehörden, die untersuchen, ob der zügellose Präsident gegen Bundesgesetze verstossen hat. Die eigentliche Kraftprobe steht den USA also erst bevor.

renzo.ruf@azmedien.ch