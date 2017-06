Sind britische Premiers Aliens? Nicht wegen ihrer Kleidung. Darin ist die Queen weit artfremder. In jüngster Zeit offenbarten britische Regierungschefs vielmehr ein todsicheres Gespür für den falschen Moment, um ihr Volk zu befragen. David Cameron wollte per Referendum ein für alle Mal klären, dass Grossbritannien – nicht wie Churchill einst sagte – bloss «with Europe» ist, sondern «of Europe», also Teil Europas. Dabei heraus kam bekanntlich er, der Brexit. Theresa May hat knapp ein Jahr danach bewiesen, ihrem Vorgänger punkto Volksferne in nichts nachzustehen. Sie wollte ihrerseits ein für alle Mal klarmachen, wer auf der Insel Frau im Haus ist, und zog die Wahlen auf den 8. Juni vor. Neuste Umfragen zeigen: Es ist nicht einmal mehr sicher, ob sie Premier bleibt.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn holt auf.

Ohne Not haben sich die beiden Premiers in eine Ecke manövriert, aus der sie der Souverän herausholen sollte. Cameron hatte sich dabei gründlich verrechnet. Sind wir womöglich gerade wieder Zeugen einer Rechnung der «dritten Art»? Das letzte Mal, als Theresa May jemandem etwas vorgerechnet hat, ging es um die Abfindung, die London an Brüssel für die Scheidung zahlen muss. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommentierte angesichts der astronomischen Differenz zu seiner Forderung: «Die Premierministerin lebt in einer anderen Galaxis.» Also doch?