Es ist zwar löblich, wenn sich das Parlament Regeln gibt, die auch Eltern mit kleinen Kindern eine Politkarriere ermöglichen. Leider aber sind die neuen Vorschläge nur Kosmetik. Eine Viertelstunde später soll der Ratsbetrieb künftig beginnen. Mit Verlaub: Schafft es ein Jungvater aus Zürich beispielsweise vor dem 7-Uhr-Zug, den er am HB erwischen muss, sein Kind in der Kita abzugeben? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die dreiwöchige Session gerade für Politikerinnen und Politiker mit Kleinkindern sowieso eine riesige logistische Herausforderung ist, Viertelstunde hin oder her?

Wenn man der Handvoll Jungeltern im Parlament schon den Alltag erleichtern will, wäre es da nicht ehrlicher, nach ganz familienfreundlichen – sprich planbareren – Ratsmodellen zu suchen? Wer sagt denn, dass die vierteljährliche Session von drei Wochen in Stein gemeisselt ist? Wäre nicht beispielsweise ein immer gleicher Wochentag zielführender?

Immerhin: Künftig wollen die Parlamentarier am letzten Sessionstag etwas länger arbeiten. Denn bislang leerte sich das Bundeshaus nach den Schlussabstimmungen am Freitagmorgen jeweils flugs. Diese Anpassung ist ein positives Signal an die Öffentlichkeit. Es zeigt, dass die Politiker für das Entgelt, das sie einstreichen, auch entsprechende Arbeit leisten wollen.