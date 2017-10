Erst einen Monat ist es her, da applaudierte der Baselbieter FDP-Präsident Paul Hofer den beiden Gesundheitsdirektoren aus Stadt und Land noch kräftig. Damals präsentierten Lukas Engelberger und Thomas Weber ihre Pläne der gemeinsamen Gesundheitsversorgung und der Spitalfusion an einem Infoabend im Volkshaus. Hofer war zugegen und sichtlich begeistert. Einen Monat später gehört Hofers Partei zu den schärfsten Kritikern des bikantonalen Mega-Projekts. Was war geschehen?

Ein Wort: Vernehmlassung. Es scheint als habe sich praktisch die gesamte Politikerkaste bis vor Kurzem nur oberflächlich mit den beiden Staatsverträgen zur Gesundheitsversorgung und zur Spitalgruppe von Basler Unispital und Kantonsspital Baselland beschäftigt. Das Resultat waren meist allgemeine Zustimmungs-

bekundungen. Die Unwissenden – und die FDP steht weiss Gott nicht allein – wogen damit Engelberger und Weber in einer trügerischen Sicherheit.

Umso heftiger schlagen die beiden nun auf dem Boden der Realität auf. Plötzlich gibt es keine einzige Partei oder Interessenvertretung mehr, die sich vorbehaltlos hinter die Regierungspläne stellt. «Fusion der Spitäler droht zu scheitern», titelte deshalb die bz vor zwei Wochen und bis zum Ende der Vernehmlassung vergangenen Dienstag kamen noch diverse kritische Stellungnahmen hinzu. Tatsächlich können die beiden Kantonsparlamente die Staatsverträge ablehnen und so vieles, das darin enthalten ist, verhindern.

Doch so weit darf es nicht kommen. Und so weit wird es nicht kommen. Die Staatsverträge dürfen nicht scheitern, weil schlicht zu viel auf dem Spiel steht. Vor allem der Vertrag zur gemeinsamen Gesundheitsversorgung, also der koordinierten Planung der Gesundheitsregion beider Basel, ist der Schlüssel, um die Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Er ist schlicht zwingend notwendig. Und die Spitalfusion rüstet die beiden grössten Spitäler von Basel-Stadt und Baselland für die Zukunft. In den heutigen Strukturen ist das KSBL nicht überlebensfähig und das USB zu klein, um national zu bestehen. Zusammen aber können die Dienstleistungen viel besser auf die Standorte verteilt werden. Alles überall – das liegt nicht mehr drin.

Baselland soll möglichst bald mehr Kapital einbringen

Das wissen auch die Fraktionen im Grossen Rat und im Landrat. Und deshalb wird man sich auch finden – trotz teils gepfefferter Kritik in der Vernehmlassung. Hierzu muss man verstehen, dass Vernehmlassungsantworten immer Maximalforderungen sind. Es geht darum, möglichst laut auf sich aufmerksam zu machen, damit die Regierungen die Kritik auch wahr- und ernstnehmen. Am Ende steht meist ein Kompromiss, der keine Euphorie auslöst, aber der sicher besser als der Status quo ist. Fest steht aber auch: Engelberger und Weber müssen sich ebenfalls bewegen. Zu überdenken ist etwa die Mehrfachrolle der Kantone als Eigner der beiden Spitäler und gleichzeitig als Aufsicht und Regulatoren. Genügt es, dass eine externe Fachkommission aus Gesundheitsexperten den Regierungen einen Vorschlag für die gemeinsame Spitalliste unterbreitet oder soll das Gremium sogar selbst entscheiden können? So könnte die politische Einflussnahme verringert werden.

Umstritten ist auch, ob das Beteiligungsverhältnis von Basel-Stadt und Baselland an der Spitalgruppe zirka 70 zu 30 betragen soll, was der Unternehmensbewertung von USB und KSBL entspräche – und Baselland dennoch ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheiden der Generalversammlung erhält, da dafür ein Quorum von 75 Prozent gelten soll. Trotz Basler Kritik bleibt dieser Punkt für Weber unverhandelbar, da es im Landrat keine Chance hätte, wenn Baselland überstimmt werden könnte – gerade in der Standortfrage. Was es aber braucht, ist nicht bloss ein Kaufrecht, künftig Basler Aktienanteile übernehmen zu können, sondern die Verpflichtung dazu, sobald es die Baselbieter Finanzen zulassen. Nur so kann das Ungleichgewicht behoben werden. Gemäss den Zahlen in der Vorlage, wonach 570 Millionen Franken des Eigenkapitals der Spitalgruppe Basel-Stadt gehören würden und 227 Millionen Baselland, bräuchte es 171 Millionen Franken, um finanzielle Parität herzustellen. Das ist viel Geld, in Tranchen über Jahre aber leistbar, treffen die Finanzprognosen Toni Laubers ein. Die Belohnung wäre eine wirkliche Partnerschaft auf Augenhöhe. Dann könnte auch Paul Hofer wieder begeistert applaudieren.