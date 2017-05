Wenig überraschend ist der Anlauf der SVP, die Amtszeitbeschränkung im Landrat aufzuheben, deutlich gescheitert. Das Baselbieter Volk hat damit zum vierten Mal innert der letzten 45 Jahre seinen politischen Parteien den Vertrauensbeweis verweigert, sich in der Nachwuchsförderung frei von künstlichen Schranken selber regulieren zu dürfen. Vermutlich ging es der Mehrheit der Abstimmenden nicht einfach darum, parlamentarische «Sesselkleber» zu verhindern – mit diesem Schlagwort fochten im Abstimmungskampf insbesondere die Jungparteien.

Vielmehr dürfte das klare Verdikt das generelle Misstrauen gegenüber der Politik, selbst auf kantonaler Ebene, ausdrücken, das in der Bevölkerung mehr denn je herrscht. Den Politikerinnen und Politikern sollen keinesfalls irgendwelche neuen Privilegien zugeschanzt werden, schon gar nicht eine Erweiterung der eigenen Einflussmöglichkeiten. Die Angst vor dem Missbrauch einer «zu langen» Amtszeit im Landrat war offensichtlich grösser als das Erkennen der Chance, die erfahrene, auch nach 16 Jahren noch einsatzfreudige Volksvertreterinnen und -vertreter im parlamentarischen Prozess bieten könnten.

Genau das ist das Bedauerliche an diesem Volksentscheid. Mehr denn je, und gerade auf kommunaler und kantonaler Ebene, wo alle Politiker Nachbarn sind, braucht es mehr Anerkennung für den persönlichen Einsatz zugunsten der Gemeinschaft. Das gesellschaftliche Klima ist rauer, viel zu rau geworden. Selbst Gemeindepolitiker können wegen Bagatellen in ein monatelanges öffentliches Trommelfeuer geraten, gar Opfer von Übergriffen werden. In politischen Auseinandersetzungen wird oft nicht mehr um die beste Lösung zwischen gleichwertigen Positionen gerungen, sondern die Gegenseite niedergemacht. Alle, die das noch immer freiwillig auf sich nehmen, sollten nicht künstlichen Beschränkungen unterworfen sein.