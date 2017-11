Das Käschüechli

Auch wenn dieser Text nicht um ein Käschüechli geht, ist es wohl ein passender Titel. Es geht nämlich um ein Käschüechli, dass eingenommen wurde und eine Stunde später beinahe wieder rauskam. Also eigentlich geht es um eine Fahrt auf dem Kettenkarussell, welches auf dem Kasernenareal an der Basler Herbstmesse seinen Platz hat. Während des Verzehrs des Gaumenschmauses wurde noch frohlockt und alles schien perfekt. Als der Körper, in welchem das Gebäck gelandet war, dann eine Stunde später auf dem extra hohen Kettenkarussell durch die Luft gewirbelt wurde, war fertig lustig. Der Magen rumorte, das Gesicht wurde bleich und die Hände begannen zu schwitzen.

Happy End

Trotz der schlechten Voraussetzungen nahm die Geschicht’ ein gutes Ende. Halb weinend, halb lachend stolperte man vom Karussell. Just vor dem Eingangstörchen legte man sich zu Boden. Das tat gut! Als man sich erhob, war alles vergessen. Ende gut, alles gut.(olm)

Das Beweisvideo