Zudem wird der Eindruck erweckt, die Immobilien-Profis von Gribi hätten es mit Vorgaben von Amateuren zu tun – was ja im Fall der Fachstelle Stadtentwicklung im Bezug auf die Immobilienbewirtschaftung durchaus der Fall sein kann. Denn während Immobilien Basel-Stadt Hunderte Liegenschaften, Baurechts- und Pachtparzellen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden Franken betreut, hatte die Fachstelle bis zur Übernahme der Kaserne mit Immobilienbewirtschaftung nichts am Hut. Sondern kümmerte sich mit ihren 18.6 Vollzeitstellen gemäss eigener Website hauptsächlich darum, «Ansatzpunkte zur Beeinflussung von Veränderungsprozessen aufzuzeigen». Was auch immer das bedeuten mag – mit Detailfragen zum Ausbau von Elektroverteilern und sanitären

Zu- und Ableitungen hat es vermutlich wenig zu tun.

Diesen Eindruck erweckt auch die Berechnung der Mietzinseinnahmen, die gemäss Regierungs- und Parlamentsvorgabe eine Schwarze Null ergeben sollen. Der ehemalige Stadtpräsident und geistige Vater des Kasernenumbaus, Guy Morin, hat in der betreffenden Grossratsdebatte vorgerechnet, dass die 5500 Quadratmeter Nutzfläche zu einer

Durchschnittsmiete von

172 Franken pro Jahr und Quadratmeter vermietet werden müssen. «Ich kann ihnen versichern, dass wir diese Durchschnittseinnahmen erwirtschaften werden und deshalb keine zusätzlichen Betriebsbeiträge vom Kanton brauchen», sagte Morin. Mit der Gribi-Studie wird nun klar, mit welchen Mietpreisen dieses Ziel erreicht werden soll: Durchschnittliche Quadratmeter-Nettomieten von 170 Franken und 13 Rappen pro Jahr sollen, zusammengerechnet und bei Vollauslastung, 953 270 Franken einbringen, was bei erwarteten jährlichen Unterhaltskosten von 925 000 die geforderte Schwarze Null ergibt. Dafür ist ein Mietmix zwischen 244 Franken pro Quadratmeter und Jahr für den teuersten Bereich Coworking und 108 Franken für den günstigsten Veranstaltungsbereich vorgesehen.

Diese Preise scheinen vor allem eines zu sein: Genau so gewählt, dass sie die Schwarze Null bringen. Mit marktüblichen Mieten hingegen haben sie kaum etwas zu tun. Müssen sie auch nicht, denn der Löwenanteil der Kosten – 1,9 Millionen Franken pro Jahr für Abschreibung und Verzinsung der 46 Millionen Franken Baukosten – wird den künftigen Kasernenmietern sowieso erlassen.