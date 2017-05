Gerne komme ich also auf Ihre Frage zurück. Manchmal hilft es, sich zu fragen, was man damit gewinnt, sich wie ein Zahnrad zu fühlen. Was wäre, wenn ich auf einmal Zeit und Musse hätte? Wie würde ich damit umgehen? Würde es mir langweilig werden, würde ich mich leer fühlen? Wenn ja, habe ich eigentlich nicht zu viele Aufgaben, sondern es fehlt mir eine – nämlich eine, die ich sinnvoll und spannend finde. Für die ich gerne lebe. In die ich mich völlig hineingeben kann.

Nicht selten überdeckt eine hohe Betriebsamkeit auch richtig Unangenehmes. Etwa schwelende Konflikte oder innere Schwierigkeiten, über die man lieber hinwegsehen möchte. Vielleicht ist es einfacher, sich wie ein Zahnrad zu fühlen als schmerzhaften Realitäten ins Auge zu blicken?

Fühlt man sich über Wochen und Monate unzufrieden, ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Sich verschiedene Fragen zu stellen: Kann ich eine Aufgabe abgeben? Wo kann ich Zeitfenster einrichten, in denen ich tun kann, was mich erfreut und entspannt? Könnte ich weniger streng mit mir selber sein?

Eine einfache und schnell wirkende Lebenshilfe gegen allzu grosse Alltagsroutine besteht darin, seine Aufmerksamkeit auf das Gegenwärtige zu richten. Sich den kleinen Alltagshandlungen und dem Moment zu widmen, statt stets vorwärtszuhasten aufs nächste Ziel hin. Das kann bereits beim Aufstehen beginnen: Wie fühle ich mich heute? Oh, der Rücken ist steif – ich muss mich wohl strecken und biegen. Oder auf dem Weg zur Arbeit den Blütenduft in der Luft wahrnehmen. Auf diese Weise kann man schöne Momente gebührend geniessen, aber auch Erschöpfung, Frustration oder Ärger rechtzeitig erkennen und angehen. Bleibt man präsent, so hat man die Möglichkeit, Unangenehmes prompt anzusprechen und Vorhaben flexibel den Gegebenheiten anzupassen.

Sicher ist es mehrfach pro Tag nötig, seinen Körperbedürfnissen nachzugehen: Das Fenster öffnen, tief durchatmen und sich erneut strecken, sich kurz ausruhen. Indem ich meine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Gegenwart richte, erlebe ich mich und meine Umgebung in allen Facetten stärker. Und der Tag wird zunehmend zu meinem.