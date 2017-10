7 Uhr morgens in einem 10er-Tram Richtung Basel. Hängende Mundwinkel soweit das Auge reicht. Ich versuche, meine positiven Vibes nicht schon so früh am Morgen zu begraben und konzentriere mich auf die News auf dem kleinen Bildschirm neben der Anzeige der Stationen. Das könnte mich im Leben weiterbringen, anders als die depressiven Gesichter um mich herum. Obwohl es mir bei steigenden Todesfällen in Burma und einem Selbstmordattentäter in Nigeria auch nicht viel besser geht. Ein älterer Herr setzt sich neben mich und keift gehässig: «Die Jugend, nüt anderes könne sie, als de ganz Tag Katzevideos luege gopferdori.» Ich konzentriere mich darauf, nicht loszuheulen. Blick wieder auf den Trämlibildschirm, darauf bedacht, den Charmebolzen neben mir zu ignorieren. Er stänkert weiter über die «Jungen», die auch kein richtiges Deutsch mehr sprechen und gar nicht mehr wissen würden, wie man richtig schafft, «früener sin eim in dr Schuel no Maniere bibrocht worde, verdammi.»

Statt über Neuigkeiten werde ich auf dem Bildschirm nun darüber informiert, wie viele Kalorien zwei Schalen Walnüsse haben. Danke. Blick aus dem Fenster. Der Monsieur neben mir sagt: «Und ahzoge sin sie au wie Zigüner, d Hose hän Löcher und immer hän sie d Kopfhörer in de Ohre, zämme rede könne sie au nüm richtig, Herrgott nomole.»

Ich verstehe auch nicht, warum die Jungen so sind, stecke mir meine Kopfhörer in die Ohren und drehe den «Mambo Number 5» so laut auf, dass ich den Mann, die Mundwinkel, die löchrigen Hosen und die Katzenvideos vergesse.