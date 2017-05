Meine Eltern sind getrennt, seitdem ich (m, 19) auf der Welt bin. Ich lebte immer bei meiner Mutter und war damit zufrieden. An den Vater habe ich nur ganz wenige Erinnerungen aus meiner Kindheit – ab und zu war ich bei ihm in Frankreich in den Ferien. Von mir aus ist alles in Ordnung, wie es ist. Aber in den letzten Jahren sucht er immer wieder den Kontakt, möchte, dass ich öfter zu ihm komme, schickt mir unpersönliche Geschenke (Geld, wie peinlich!), Postkarten und nichtssagende Grüsse aus den Ferien. Und ist dann beleidigt, wenn ich ihm nicht antworte. Meine Mutter hätte nichts dagegen, wenn ich zu ihm ginge. Aber er stört, finde ich, und bringt hier alles durcheinander. Am liebsten würde ich dem Kerl ein für alle Mal die Türe zuschlagen. Aber darf man das? Immerhin ist er mein Vater!

ch sag’s mal etwas patzig: Dass er Ihr Vater ist, verschafft ihm noch kein Recht auf Kontakt mit Ihnen. Lange Zeit hat er Sie ja auch nicht gesucht und ist Ihnen fremd geworden. Sie wissen gar nicht, wer das eigentlich ist, der da sagt, er möchte eine Beziehung mit Ihnen aufbauen. Sie sind daran, erwachsen zu werden und ihre eigene Welt zu gestalten, und das schaffen Sie offenbar gut ohne ihn. So weit, so einfach. Aber dann stolpere ich über Ihre Frage: Darf man das? Ich wüsste nicht, wer es Ihnen verbieten sollte – ausser Sie sich selbst. Doch so einfach scheint es nicht zu sein.