«Hunde gehören an die Leine: Bambi und ich danken»

Im Baselbiet herrscht Leinenpflicht. Das ist gut so, denn Hunde sind böse und machen mir Angst.

Vom 1. April bis 31. Juli müssen Hunde im Baselbiet an die Leine. Zwar nur im Wald und in dessen Nähe, aber immerhin. Zum Schutz der Wildtiere, heisst es ganz offiziell. Nun, mir gehts mehr um mich und mein Wohlergehen. Denn Bello, sei er noch so klein, macht mir Angst. Es gibt nichts Angsteinflössenderes, als wenn einem so ein monströses Vieh ohne Leine entgegenkommt.

Stellen Sie sich vor, Sie laufen fröhlich pfeifend, die Wandersocken bis unter die Kniekehlen gezogen, auf den Jurahügeln umher. Der Weg wird schmaler und schmaler, plötzlich steht das Grauen vor Ihnen. Ein Dackel. Ohne Leine. «Keine Angst, er beisst nicht», schreit das Herrchen aus 50 Metern Entfernung. «Mir egal, er sieht gewalttätig aus mit seinem langgezogenen Körper und seinem bösartigen Hundeblick. Und das Schwanzwedeln macht mir Angst», schreien Sie zurück, die zähnefletschende Bestie mit dem Fuss vorsichtig wegschiebend.

Natürlich schreien Sie nur innerlich, denn das Herrchen wollen Sie nicht provozieren. Jeder weiss: wie das Herrchen so der Hund. Und umgekehrt. Provozieren Sie den einen, beisst der andere zu. Darum schlängeln Sie sich wenig elegant im Dickicht an Hund und Herrchen (oder gendergerecht Dämchen?) vorbei und hoffen das Beste. Dabei zertrampeln Sie einen Fuchsbau, hauen mit einer unachtsamen Bewegung ein Vogelnest von einem Ast, die Jungvögel zirpen ein letztes Mal.

Aber Sie sind in Sicherheit. Immerhin. Zumindest für den Moment. Denn an der nächsten Ecke lauert eines dieser schwer atmenden, überzüchteten Boxerhündchen. Weit und breit kein Herrchen zu sehen, und Sie denken sich: «Die heissen nicht ohne Grund Boxer», nehmen die Fäuste hoch und tänzeln, wie einst Muhammad Ali, um das Tier herum. Es dreht sich zwei mal im Kreis, hebt das Bein und pisst Sie an.

Das fiktive Beispiel, das aber jederzeit Realität werden kann, zeigt eines ganz klar: Hunde gehören an die Leine. Auch in der Stadt. Denn auf dem Land kann ich wenigstens durch den Wald ausweichen. Im Moloch der engen Stadt hingegen bin ich den Bestien ausgeliefert. Und auch Bambi würde sich freuen, wenn es sich mal in die Stadt verirrt.