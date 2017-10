Die BDP Basel Stadt hat Profil. Es heisst Philipp Schopfer, dessen Markenzeichnen ein gelber Pullover ist. Im Sommer trägt der Co-Präsident T-Shirts. Auch gelb. Gelb wie die Farbe der BDP. Jener Partei aus abtrünnigen SVPlern, die ausser in den Stammlanden Bern, Glarus und Graubünden nirgends auf einen grünen Zweig kam. Schon gar nicht in Basel. Nicht einmal einen einzigen Sitz hat die Kleinpartei, die ihren Höhepunkt als Fanclub der damaligen Bundesrätin Evelyne Widmer-Schlumpf erlebt hat, im Grossen Rat erobern können. Umso stärker versucht sie, sich mit anderen Mitteln im Gespräch zu halten. So schiesst Schopfer Pressemitteilung um Pressemitteilung aus der Hüfte. Wahlweise ist die BDP dann «empört», «erstaunt» oder «erfreut».

Nun haben die wackeren Kämpfer wider das Vergessen die zweite Stufe ihres Propaganda-Raketleins gezündet: eine Volksinitiative für ein Amtsenthebungsverfahren gegen unbotmässige Regierungsräte . Eine «Lex Wessels» also. Dem Verkehrsminister würde also zukünftig bei jedem aufgehobenen Parkplatz ein Impeachment drohen. Nur ist das Vorhaben von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Dazu bräuchte es nämlich gemäss dem Vorschlag eine Zweidrittelmehrheit im Grossen Rat. Undenkbar in der jetzigen Konstellation mit einer Pattsituation zwischen Bürgerlichen und Linken. Und überhaupt: Wenn selbst US-Präsident Donald Trump, der in Rekordzeit grobfahrlässige Handlungen en masse produziert hat, allen Drohungen zum Trotz fest im Sattel sitzt, was müsste dann erst ein Basler Regierungsrat anstellen? Dessen Schadenspotenzial ist naturgemäss eher beschränkt. Soll tatsächlich eine dubiose Geschichte wie jene um die BVB-Million oder eine departementsinterne Pfründewirtschaft aka Dienstwagenaffäre ausreichen, um einen Magistraten mitten in einer Legislaturperiode in die Wüste zu schicken? Wohl eher nicht.

Sanktionsoptionen gibt es genug



Ein Amtsenthebungsverfahren à la mode de BDP bewirkt das Gegenteil dessen, was die Promotoren versprechen: Die Demokratie würde geschwächt, nicht gestärkt. Das schweizerische System verteilt die Macht geschickt. Parlament und Volk haben jederzeit die Möglichkeit, einzugreifen, wenn die Regierung überbordet oder ein Regierungsrat zu einem Sololauf ansetzt. Zudem kann im letzteren Fall die Gesamtregierung einem Kollegen jenes Dossiers entziehen, dem er nicht Herr wurde. Zugegebenermassen neigt ein Kollegium eher dazu, sich gegenseitig zu schützen. Man möchte kein einzelnes Mitglied blossstellen, aus Sorge, es könne einem auch selbst widerfahren. Aber den Regierungsräten sitzen immer noch die eigenen Parteien im Nacken, die sich zwar vordergründig meist loyal verhalten. Was nicht heisst, dass im Hintergrund nicht kräftig Druck gemacht wird. Und nützt alles nichts, so sind spätestens nach vier Jahren wieder Wahlen.

Der Handlungsspielraum der Exekutive ist also systembedingt nicht sehr gross. Er würde durch die Initiative weiter eingeengt. Denn mit dem ständigen Damoklesschwert über dem Kopf lässt sich nicht mehr frei denken. Jede Idee, die ein wenig gewagt erscheint, würde sofort verworfen. Jedes Projekt, das zu einer grösseren politischen Auseinandersetzung führen könnte, würde schubladisiert. Jeglicher politische Gestaltungswille käme zum Erliegen. Regierungsräte wären schon bei ihrer Wahl lame ducks, lahme Enten. Stillstand wäre die Folge. Und das in einer Situation, in der die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft rasend schnell vonstattengehen.

Das kann die BDP nicht im Ernst wollen. Will sie natürlich auch nicht. Sie will bloss in den Grossen Rat. Und hofft, dass ihr Volksbegehren zeitlich nahe des nächsten Wahlkampfs zur Abstimmung kommt. Und abgestimmt wird mit grosser Sicherheit. Die erforderlichen 3000 Unterschriften sind in der vorgegebenen Frist von 18 Monaten locker zu schaffen. Nicht nur, weil Schopfer an jedem Ort in Basel auffällt, sondern weil das Anliegen so wunderbar in den Zeitgeist passt. Die Trennung von «die da oben» und «wir da unten» hat die SVP in den letzten 20 Jahren mit Erfolg in die Köpfe der Menschen gemeisselt. Eine Initiative, die auf dieser populistischen Klaviatur spielt, ist dementsprechend chancenreich.



Die anständige Alternative?

Dass sich ausgerechnet die BDP, die sich so gerne als verantwortungsvolle und anständige bürgerliche Alternative zur SVP aufspielt, der selben Instrumente bedient, ist nicht einfach eine ironische Note im politischen Überlebenskampf einer Minipartei. Denn hier wird der Tatbestand des grobfahrlässigen Handelns erfüllt, indem die ohnehin misstrauische Grundstimmung weiter geschürt wird. Eine Demokratie ohne ein Mindestmass an Vertrauen in die Akteure ist jedoch dem Untergang geweiht. Auch in Basel. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, wenn sie in der Stadt einem gelben Pulli begegnen.