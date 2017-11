Contra: Nein zu dieser Kurzschlusshandlung

Wer eine S-Bahnlinie stilllegen will, die gerade erst nach modernstem Standard ausgebaut wurde, hat weder das Prinzip der Nachhaltigkeit begriffen, noch die Zeichen der Zeit erkannt. Der Preis sind mehr Strassen, mehr Lärm, mehr CO2-Ausstoss, mehr Stau und die verpasste Chance, auf nachhaltige Mobilität zu setzen. Die im 8. Generellen Leistungsauftrag für den öffentlichen Verkehr vorgesehene Stilllegung der S 9 liegt daher völlig quer in der Bahnlandschaft.

Erstens baut derzeit jede Agglomeration der Schweiz von Zürich bis Genf ihr S-Bahnsystem aus, setzt also auf den Umstieg von der Strasse auf die Schiene. Zweitens stellt der Bundesrat in seinem aktuellen Botschaftsentwurf zum Bahnausbauschritt 2030/35 klar, dass er bis 2035 11,5 Milliarden Franken in den Ausbau des Bahnverkehrs investieren will. Drittens ist die S 9 Teil unseres regionalen S-Bahn-Systems. Schon lange wird ihre Durchbindung nach Basel gefordert. Der Kanton selber verlangte dies noch bis vor kurzem im Angebotskonzept der Planungsregion Nordwestschweiz zu Handen des Bundes. Die Weiterführung der S 9 nach Solothurn ist ebenfalls angezeigt. Unser Nachbarkanton diskutiert sein öV-Programm und damit auch das Angebot Olten–Sissach erst im Sommer 2019. Vom Plan der Baselbieter Regierung, das Läufelfingerli lahmzulegen, hat Solothurn aus den Medien erfahren. Das, obwohl die Bahn die Gemeinde Trimbach mit 6000 Einwohnerinnen und Einwohner direkt ans Bahnnetz anschliesst.

Fazit: Die Baselbieter Regierung drängt uns, voreilig und einseitig eine bikantonale Bahnstrecke zu bodigen, obwohl kein Zeitdruck besteht und längst nicht alle Alternativen geprüft sind. Das ist keine nachhaltige Verkehrspolitik. Sinnvoll ist es vielmehr, vom Bund die nötigen Massnahmen für eine direkte S-Bahnverbindung Olten–Läufelfingen– Sissach–Liestal–Basel zu verlangen.

Die aktuelle Vernehmlassung zum Entwurf über den Bahnausbau Step 2030/2035 ist genau der Moment dafür. Denn die S 9 hat Potenzial in einem geschickt ausgelegten S-Bahnsystem zwischen Basel, Sissach und Olten und sogar Richtung Solothurn. Ein so organisierter Bahnbetrieb ist in Zukunft Gold wert für die ganze Region. Die Bahnlinie über Tecknau nach Olten ist schon heute aus- und zu oft überlastet. Gleichzeitig rechnen die SBB bis 2040 mit über 50 Prozent mehr Fahrgästen auf den Schienen. Als Ausweichroute für den Hauenstein-Basistunnel und für Gütertransporte halten die SBB die Läufelfingerli-Strecke denn auch vollumfänglich bei. Dies gilt es für unseren regionalen Personenverkehr ebenfalls zu nutzen.

Nur ein Nein zu den Ziffern 2.7 c) und d) des 8. Generellen Leistungsauftrags (GLA) und somit ein Nein zur Stilllegung der S 9 kann die Regierung und den Landrat zur Vernunft bringen. Damit sind wieder alle Optionen für ein verbessertes effizientes S-Bahnsystem für die ganze Region offen. Unsere Regierung muss in ihrer Stellungnahme zum Ausbauschritt 2030/35 auf der Durchbindung nach Basel bestehen, statt die vollausgebaute, zuverlässige S 9 in einer Kurzschlusshandlung zu beerdigen.

________________