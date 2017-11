Contra: Nein gilt einzig der Stilllegung der S9

Wenn man den Befürwortern des 8. Generellen Leistungsauftrages für den öffentlichen Verkehr (GLA) glauben schenkt, dann unterstellen sie uns, dass wir den ganzen 8. GLA infrage stellen und wichtige Errungenschaften für den öV für die Jahre 2018 bis 2021 aufs Spiel setzen. Diese Behauptung stimmt so nicht. Als Mitglied der landrätlichen Bau- und Planungskommission weiss ich genau, um was es hier geht. Einige haben sich schon in der Kommissionsberatung dafür eingesetzt, dass die S9 zwischen Sissach und Olten aus der Vorlage herausgelöst und separat behandelt wird. Das Läufelfingerli fährt so oder so bis Ende 2019. Die Strecke wird auch in Zukunft unterhalten und dient weiterhin als wichtige Ausweichstrecke des Basistunnels. Leider hatte mein Antrag vom Herauslösen der S9 im Landrat keinen Erfolg.

Der Landrat hat sich für die Stilllegung und gegen die Herauslösung aus dem 8. GLA entschieden. Das schon damals angekündigte Referendum wurde ergriffen, weil das die einzige und letzte Chance war, die S9 zu retten. Das Referendum betrifft die Ziffern 2.7 c. und 2.7 d. des Landratsbeschlusses vom 23. März 2017. Diese zwei Ziffern bestimmen, wie der öV im Baselbiet in den Jahren 2020 und 2021 aussehen soll. Der öV 2018/2019 ist unbestritten und von der Abstimmung nicht betroffen. Dem Referendumskomitee geht es nicht darum, dass in anderen Regionen die 840 000 Franken im öV gespart werden oder dass das Homburgertal mit Bus und Zug doppelt bedient werden soll. Zug und Bus sollen sich sinnvoll ergänzen. Wir lehnen den Busersatz zu den Stosszeiten an Stelle das Läufelfingerlis ab, sind aber am Abend für Streichungen von Zugskursen offen.

Verlässliche Zahlen zu den Kosten der Umstellung kennen wir nicht. Das Zahlenkarussell dreht und wir kaufen die Katze im Sack! Das Läufelfingerli ist in Richtung Olten eine schnelle, verlässliche und umweltfreundliche Lebensader. Insbesondere setzt der Busbetrieb die Pünktlichkeit der Fahrgäste aufs Spiel. Nebst ohnehin längerer Reisezeit über den Hauenstein werden sie zu den Stosszeiten im Stau vor Sissach und Olten stehen.

Unter dem ehemaligen SVP-Regierungsrat Jörg Krähenbühl wurden alle Bahnhöfe der S9 für Millionen behindertengerecht und familienfreundlich ausgebaut. Was bei der Bahn schon besteht, muss bei den Bushaltestellen noch gebaut werden. Die Planungsregion Nordwestschweiz hat dem Bundesamt für Verkehr eine direkte S-Bahn-Verbindung Olten- Läufelfingen- Sissach-Liestal-Basel zur Prüfung eingereicht. Nun parallel dazu die Bahnlinie S9 auf Busbetrieb umzustellen, wäre ein grosser Fehler. Mit einem Nein am 26. November senden wir ein starkes Zeichen für unsere Region nach Bern und schaffen Zeit, damit die Bau-und Umweltdirektion alle Optionen für das Läufelfingerli ernsthaft prüfen kann. Zusammen mit dem Kanton Solothurn geben wir der historischen Bahnstrecke eine echte Chance und locken viele Touristen und Wanderlustige aus der ganzen Schweiz mit der S9 ins sonnige Baselbiet.