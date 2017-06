Open Air ist eine Frage der Einstellung, nicht der Lokalität

Rock ’n’ Roll lässt sich mit gemütlich nur schwer vereinbaren. Aber wer es schmutzig mag, kommt auch in der Stadt auf seine Kosten.

In einem Punkt gebe ich dem Kollegen Drechsler recht: «Em Bebbi sy Jazz» als Open Air zu bezeichnen, nur weil es draussen stattfindet, grenzt an Blasphemie. Auch ich wate da lieber im knietiefen Schlamm durch die pogende Menge am Greenfield. Dennoch ist ein Kuhdorf-Schauplatz noch keine Garantie für ein bünzlifreies Wochenende.

Denn neuerdings überfluten Natur-Hipster mit ihren Wurfzelten und faltbaren Feuerschalen allerorts Festivalgelände, halten am Konzert zum Föttele ihr iPad hoch und nuckeln an ihrem veganen Dosen-Aperol-Spritz, während sie das letzte Selfie auf Facebook laden. Ja, die haben noch Akku, weil sie ihre verdammte Powerbank im Stoffturnsäckli mitschleppen.

Vielleich muss man ein Baselbieter Agglo-Kind sein, um die schmutzigen Seiten der Stadt richtig zu würdigen. Bekanntlich exportieren wir ja auch Delinquenz nach Basel-Stadt. Da wissen wir auch, wie man es an einem Stadt-Open-Air krachen lässt. Prosecco am Klosterbergfest ist schön und gut, aber was gibt es Schöneres, als sich am JKF direkt aus dem Tram in die tobende Menge auf dem Barfi zu stürzen und im Übermut des Vollsuffs die Shotgläser auf das Kopfsteinpflaster zu pfeffern?

Dann fliegt man durch die Meute voller bekannter Gesichter und den Geruch nach Bier, Schweiss und Sonnencreme von einer Bühne zur nächsten und findet sich später mit dem Bassisten von – welche Band wars noch gleich? – wild knutschend in der Theaterpassage wieder.

Dem Hungerloch beugt man mit dem fettigen Asia-Food von der Fressmeile vor. Und schliesslich, um fünf Uhr morgens, wenn man no laaaang nid hei will, genehmigt man sich noch den Absacker in der Excali-Bar und schreit sich zum guten alten «Highway to Hell» aus der Jukebox die Seele aus dem Leib, bis die Stimmbänder vollends aufgeben.

Im Gegensatz zum Bad-Hinterpfupfigen-Air kriecht man dann nach einem grossen schwarzen Kaffee aus der ersten Bäckerei, die morgens öffnet, nach Hause ins Bett. Immerhin kann man für die nächste Festivalnacht das Outfit wechseln, damit einen der lahme Bassist von gestern nicht erkennt, wenn man sich den heissen Drummer vornimmt.