Es gibt sie durchaus, die skurrilen Momente. Zum Beispiel am Anfang, als Extremkünstler H.R. mit einer eben gekauften Motorsäge von ein paar 12-Jährigen verfolgt wird. Er flüchtet sich in ein Juweliergeschäft, wo ihn der Uhrmacher sogleich erkennt, und fragt: «Waren Sie das nicht mit der Junghans-Automatik vor etwa einem Jahr? Die ich reparieren sollte?»

Doch sie sind rar, diese Perlen, die Sven Regener («Herr Lehmann») normalerweise so gekonnt in seinen Büchern verstreut. Im neuen Roman «Wiener Strasse» reiht er vor allem Szene an Szene aneinander, was nur zu Beginn noch einigermassen erträglich ist. Weil man sich einen Spass daraus machen kann, das Personal einzuordnen, und sich fragen kann, ob das Café Einfall das Café ist, in dem der Herr Lehmann dann später arbeitet (Ja, ist es!).

Doch schnell ist alles nur noch irgendwie deprimierend. Die unmotivierte Geschichte dieser Figuren, die hier Anfang 20 sind und keine Ahnung haben, was sie mit ihrem Leben und ihren Mitmenschen anstellen sollen, interessiert nicht eine Seite lang. Dabei wären die Voraussetzungen so vielversprechend gewesen: «Wiener Strasse» beginnt im November 1980 an dem Tag, an dem Frank Lehmann mit der rebellischen Berufsnichte Chrissie sowie den beiden Künstlern Karl Schmidt und H.R. Ledigt in eine Wohnung über dem Café verpflanzt wird – damit sich Vermieter Erwin Kächele ganz der Familienplanung widmen kann. Des Weiteren rennen dümmliche österreichische Aktionskünstler und ein Fernsehteam in der Szenerie herum, ein ehemaliger Intimfriseurladen spielt eine Rolle und eben das Café, in dem die neue Kaffeemaschine das Hauptproblem ist. Kreuzberg Anfang der 80er eben – eine surreale Welt aus Künstlern, Hausbesetzern, Freaks, Punks und anderen gefallenen Engeln.

Schon in Regeners letztem Roman «Magical Mystery» war vom Drive seiner Erfolgsromane nichts mehr zu spüren gewesen. Und jetzt: Trotz den unglaublichen Steilvorlagen, die dieses so nicht mehr existierende Kreuzberg nun mal bietet, hat der Element-of-Crime-Sänger ein langweiliges, ideenloses Kammerstück gebastelt, bei dem man das Gefühl hat, er habe es mal eben schnell über Nacht in einer Kneipe wie dem Café Einfall geschrieben. Hat er vielleicht ja auch. Schade ist es trotzdem. (Nina Kobelt)



Sven Regener: «Wiener Strasse». Kiepenheuer & Witsch. 304 Seiten. Jetzt im Handel.