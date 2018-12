Der Volkspop-Musikant Trauffer sowie das Pop-Duo Lo & Leduc haben das Schweizer Popjahr geprägt. Mit über 40 000 verkauften Einheiten seines Albums «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» ist Trauffer der erfolgreichste Schweizer Musiker des Jahres. Doch den grössten Hit haben Lo & Leduc gelandet. «079 hät si gseit» ihres Songs «079» ist die meistzitierte Songzeile in der Schweiz. Die beiden Acts sind gemäss den Angaben von «YouTube Culture & Trends» auch auf Youtube die beliebtesten Schweizer Musiker des Jahres. Doch sind hier die Einzelsongs die gültige Währung, weshalb Lo & Leduc gegenüber Trauffer die Nase vorn haben. Der Erfolg des Duos ist umso erstaunlicher, als es von seinem Hit lange gar kein Video gab. Die Live-Session von SRF 3 von Ende Mai wurde aber über 3 Millionen Mal aufgerufen. Das offizielle Video folgte erst im August.

Mundart ist Trumpf Die Luzerner Band Hecht bestätigte sich 2018 als eine der beliebtesten Schweizer Bands. Allein ihr Hit «Kawasaki» wurde bei Youtube gegen 3 Millionen Mal angeklickt. Überraschend ist dagegen der vierte Platz von DJ Antoine, denn der Baselbieter konnte in diesem Jahr gar keinen Hit landen. Sein Fussball-Song «Ole, Ole» wurde ein kommerzieller Flop. Trotzdem haben über 6 Millionen Nutzer den offiziellen Song der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft zur WM 2018 in Russland abgerufen. Youtube kennt andere Gesetze. «Ole, Ole» ist auch der einzige Song, der mehrheitlich englisch gesungen wird. Sonst ist Mundart Trumpf. Youtube macht auch ersichtlich, wer in welchen Kantonen am beliebtesten ist. Lo & Leduc wurden in ihrem Heimatkanton Bern, in Nidwalden und dem Kanton Appenzell Innerrhoden am meisten abgerufen. Danach folgen die Kantone Uri, Luzern und Solothurn. Das ist interessant: Das aus der Hip-Hop-Szene gewachsene Duo ist offenbar doch kein urbanes Phänomen. So hören die Schweizer Lo & Leduc:

Aber auch Trauffer und Hecht sind in den Land- und Bergkantonen am populärsten. Der Berner Oberländer Alpentainer ist in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Uri und Appenzell Innerrhoden spitze, erst danach kommt der Kanton Bern. Die Mundart-Band Hecht erhält in den Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Nidwalden sowie Appenzell Innerrhoden am meisten Zuspruch. So hören die Schweizer Trauffer:

So hören die Schweizer Hecht:

Der beliebteste Song des Jahres in der Schweiz ist «Perfect» von Ed Sheeran. Der britische Sänger ist bei Youtube überhaupt der mit Abstand populärste Künstler in der Schweiz. Mit «Shape Of You» ist noch ein zweiter Song in den Top 10 der Youtube-Charts rangiert. Kein Schweizer Song hat es in die Ränge der besten 10 geschafft. Beliebteste Künstler 2018 in der Schweiz: