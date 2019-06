Die bewährte E-Street Band hat Springsteen dagegen zu Hause gelassen. Das Album ist aber nicht sparsam instrumentiert wie sein meisterhaftes Solo-Werk «Nebraska» von 1982. Stattdessen hüllt ein 20-köpfiges Orchester mit Streichern und dezenten Bläsern die Songs in Watte.

Easy Listening mit Bruce

Der Gegensatz zwischen asketischer Begleitung und opulentem Grossorchester ist durchaus reizvoll, wo sich das Orchester wie in Songs wie «The Wayfarer», «Hitch-Hiking», «Western Stars» oder «Sleepy Joe» anschleicht, steigert und eine Spannung entstehen lässt. Die Mehrheit der Songs überschreitet für uns aber die Grenze des Erträglichen. Es trieft der Schmalz. Es herrscht der totale Wohlklang. Easy Listening mit dem Boss!

Endgültig Alarm schlagen wir bei Textpassagen wie «Hello Sunshine, won’t you stay» oder «I’m searching for Love» in «There Goes my Miracle». Es sind Sätze, die wir einer Beatrice Egli verzeihen, aber sicher nicht einem Springsteen.