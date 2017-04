Auf der Brandmauer vor dem Clara- Polizeiposten prangt ein überdimensionierter Fingerabdruck. Grate und Furchen zeigen die mit Tinte eingedunkelte Fingerspitze wie eine Landschaft mit Höhenkurven. Der Zusammenhang zwischen Polizei und Fingerprint liegt sozusagen auf der Hand.

Auch wenn DNA-Analysen inzwischen die analoge Stempeltechnik überholen: Wer sich heute einen neuen Pass ausstellen lässt, speist das Bild seiner Fingerbeere immer noch in eine Datenbank ein und kann aufgrund dieser persönlichen Signatur identifiziert werden.

Doch wer hat in Basel seinen Abdruck so prominent in den öffentlichen Raum gesetzt? Eine kleine Plakette vor Ort gibt Aufschluss: Jean-Pierre Zangger heisst der Urheber. Damals 35-jährig, hat der gebürtige Basler 1981 einen Wettbewerb des Kunstkredits gewonnen und den kriminalistischen Fingerzeig in offizieller Mission ausgeführt.

Das war ein Höhepunkt in seinem Schaffen. Mehr noch: Während «Zoomby» Zangger ein fast Unbekannter blieb (seinen Künstlernamen trug er seit der Studienzeit an der Schule für Gestaltung), hat sich sein schelmisches Werk vor dem Polizeiposten nachhaltig in die Erinnerung eingeprägt.

Keine Retrospektive

Die Galerie Eulenspielgel widmet nun dem im letzten Dezember verstorbenen Künstler eine Gedenkausstellung. Die sorgfältige Präsentation von Malerei, Collagen, Zeichnung, Fotografie, Eisenplastik und Objekten hat der Galerist Gregor Muntwiler mit der Witwe und Nachlassverwalterin Sylvie Zangger vorbereitet.

Beide sind sich einig: Dies will und kann keine Retrospektive sein. Vielmehr legen ausgewählte Werke und Werkgruppen Spuren aus zu einem Künstler, dem es gelang, seine Beobachtungen zu Momenten des Gleichgewichts zu verdichten.

«Wenn ein Finger auf den Mond zeigt, schaut der Dumme auf den Finger», notierte Zangger in einer Serigrafie von 1993 in französischer Sprache. Er selbst muss den Blick zum Mond gekannt haben. Das ist seiner vereinfachenden Formensprache anzumerken. «Er stand mit beiden Füssen auf dem Boden», sagt Sylvie Zangger.

Der weit gereiste Künstler übte sich darin, der Welt poetische Augenblicke abzuringen. Wie im Scherenschnitt liegen flächig Blätter und Blüten in seinen Bildern. Das Zeichen für atomare Energie legte er über Fotografien von Menschen, die sich in Tokyo nach dem Unfall von Fukushima einen Mundschutz umgelegt hatten. Der blütenreiche Kontrast von bedrucktem Papier aus Japan schenkte Zangger die Idee zu Collagen.

Häufig hat er den Umriss, das Negativ und den Schattenwurf genutzt, um einen Gegenstand der Abstraktion anzunähern. Und wenn auch etliche seiner Bilder ganz zeichenhaft die Pop Art streifen: Das frühe Erleben des Dschungels hat sich ihm intensiver eingeprägt als die konzeptuelle Dringlichkeit mancher Zeitgenossen.

Seine in die Bildfläche vorstossende Fahrspur setzt ein markantes Signal. Spuren von Gold tauchen sie gleich wieder in mildes Licht. Wer Zoomby Zangger persönlich kannte, wird seinen versöhnlichen Blick hier neu antreffen.

Und wer wissen möchte, wer sich hinter dem Fingerprint an der Clarastrasse verbarg, nehme die Fährte auf zu seiner Kunst, in der auch ferne Kontinente ihren Abdruck hinterlassen haben.

Zoomby Zangger: Bis 3. Juni. Galerie Eulenspiegel, Basel.