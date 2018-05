«Ottje» suchte früh die Öffentlichkeit für seine Talente. Der zierliche, eher schüchterne Junge kann nicht anders, lässt seiner Vielseitigkeit freien Lauf, sucht die Bühne als seinen natürlichen Ort der Selbstverwirklichung. Doch erst als er nach dem Abitur in allen Jobs grandios scheitert, bastelt er an einem Soloprogramm, interpretiert Songs, erzählt Witze, gibt den schrägen Alleinunterhalter. Volltreffer! Otto wird zur deutschen Humor-Instanz.

Wenn Otto in seiner Autobiografie «Kleinhirn an alle» gleich im Vorwort betont, eigentlich nichts weiter gemacht zu haben, als «zu blödeln, zu knödeln und zu jödeln», dann ist es auch das amüsante Credo einer Existenz, die für ihn ebendiese eine Mission bereithalten konnte und wollte. Eine logische Entwicklung, eine lebenslange Leidenschaft, eine phänomenale Leistung. Das kann gar nicht genug hervorgehoben und gewürdigt werden.

Insbesondere die später geborenen Generationen sollten das wissen. Jene, die Mario Barth und Mickie Krause als die Spass-Könige der Nation betrachten und Otto nur noch als skurriles Faktotum längst untergegangener ulkiger Zwergenreiche. Denn der Ostfriese machte Stand-up-Comedy, als der Begriff gar noch nicht erfunden war. Seine Albernheiten sind chaotische Pioniertaten zur Begründung eines Genres im deutschsprachigen Raum.

Otto ist Otto, keine Figur, keine Rolle, eine natürlich witzige Person ohne doppelte Identitäten. Das ist Teil des Otto-Prinzips, dessen kluge Schlichtheit und clevere Effektivität nicht Konzept marktnaher Kulturproduktion sind, sondern Ergebnisse des Zufalls und der Improvisation («Anarchie war machbar»). Otto macht, was Otto kann, Otto darf, was Otto will. Mögen die glorreichen Zeiten der Ottomania Jahre zurückliegen, vieles ist längst in den komischen Kanon aufgenommen.