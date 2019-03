Heute ist Spitteler vorab der Mann, der «Unser Schweizer Standpunkt» geschrieben und als Rede gehalten hat. Wir wissen, dass er zögerte, dies zu tun. Er war in Deutschland berühmt. Eine Verweigerung der Parteinahme für das Kaiserreich konnte ihn um eine breite Leserschaft bringen. Er tat es trotzdem. Einmal mehr setzte sich sein Eigenwille durch, die Lust am Risiko. Er gewann damit einheimischen Ruhm, verlor aber seine solide Präsenz in der deutschen Literatur. Der Maler Hodler, dem es ähnlich ging, ist heute europaweit wieder anerkannt. Könnte das nicht auch mit Spitteler geschehen? Vielleicht käme es dazu, wenn es einigen Fachleuten dämmerte, dass der Olympische Frühling das spektakulärste Ereignis deutschsprachiger Fantasy-Literatur ist, lange bevor es diesen Begriff gab und ein halbes Jahrhundert vor dem Herrn der Ringe. Während Tolkien für sein Werk den Sagenschatz der nordischen Überlieferungen plünderte, tat es Spitteler mit dem verwucherten Vorrat der griechischen Mythologie. Und beide erfanden nach Lust und Laune dazu, was immer ihnen in die Traumwelt passte und womit sie auf Parallelen in ihrer Gegenwart zielen konnten. Spittelers Sprache erscheint einem in diesem Werk wie ein bis heute nicht gehobener Schatz. Sie ist derb und sinnlich, subtil und erkenntnistief, mit nichts Bekanntem zu vergleichen. Bald fährt sie hoch zu steiler Symbolik, bald schildert sie die Niedertracht der Welt mit gnadenloser Drastik. Wie in den Klassikern der Fantasy-Literatur ist auch im Olympischen Frühling alles altertümlich fremd und doch ganz gegenwärtig. Man wird hineingezogen in das tönende Wogen dieser Verse und schnappenden Reime, lebt mit Bildern, wie man sie noch nie gesehen hat, und begegnet einem Denken, das dahinschweift zwischen Lachen und Erschütterung.