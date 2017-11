Musik ist praktisch omnipräsent in meinem Leben. Seit meinem zehnten Lebensjahr spiele ich Trompete in unterschiedlichen Formationen und Kontexten: in Sinfonieorchestern, Big Bands, im Militär, in Sinfonischen Blasorchestern. Heute bin ich Mitglied in der Big Band sowie im Sinfonischen Blasorchester der Stadtmusik Basel.

Auch als Konzertbesucher bin ich sehr aktiv. Für Konzerte mit speziellen Solisten reise ich auch mal durch Europa, um zum Beispiel eine bestimmte Trompeterin zu hören wie Alison Balsom oder Tine Thing Helseth. Natürlich besuche ich auch oft die Konzerte des Sinfonieorchesters Basel. Bei einem ihrer Trompeter habe ich sogar mal Unterricht genommen.

Auf Twitter folge ich einigen Musikern, die ich mag. Von bestimmten Veranstaltungen schneide ich jeweils kurze Videos für Facebook zusammen, die ein paar Impressionen vermitteln, weil ich die Atmosphäre im Münster jeweils sehr beeindruckend finde.

Mitreissende Spielfreude

Von meiner Freundin wurde ich einmal mit Karten für das Ballett «Tewje» am Theater Basel überrascht, für das Olivier Truan eigens eine neue Komposition geschrieben hat. Die Musik, die von der Klezmer-Band Kolsimcha und vom Sinfonieorchester Basel gespielt wurde, hat mich absolut fasziniert, ebenso das Ballett.

Als ich dann erfahren habe, dass das gleiche Stück nochmals konzertant im Stadtcasino aufgeführt wird – und das als letztes Konzert am 1. Juli 2016 vor der Renovation überhaupt –, habe ich wiederum meine Freundin mit Tickets überrascht. Es war ein gewaltiges Erlebnis: Zu sehen, wie Dirigent Alexander Mayer mitgeht und die Spielfreude der Musiker zu spüren – all das hat mich sehr beeindruckt.

Der Komponist und Pianist Olivier Truan moderierte sehr beschwingt, was mir ebenso in Erinnerung geblieben ist wie seine farbigen Turnschuhe auf dem Konzertpodium.

Neue Version für Blasorchester

Ich habe mir dann mit einem Musikkollegen in den Kopf gesetzt, dieses Stück auch spielen zu wollen. So habe ich Olivier Truan kontaktiert und er war sofort bereit, eine Version für Blasorchester zu erstellen. Diese haben wir im Januar dieses Jahres aufgeführt mit dem Klarinettisten Michael Heitzler als Solisten.

Da ich selbst Archäologe bin, haben mich jetzt auch die Ausgrabungen im Stadtcasino interessiert. Ich habe bereits an mehreren Führungen teilgenommen. Besonders überrascht war ich, dass unmittelbar dort, wo die Bühne stand, auch Skelette lagen. Der Balkonbereich war wegen der Grabungsarbeiten abgedeckt, und man sah so an der Wand die Unterkonstruktion der Orgel hängen, die mit Stahlträgern gestützt werden musste. Die Bühneneingänge schwebten auf den Seiten quasi ins Leere hinausgehend. Das war schon sehr eindrücklich.

*Aufgezeichnet von Anja Wernicke







Heute Abend lanciert das Sinfonieorchester Basel die neue Saison mit Rachmaninows «Rhapsodie über ein Thema von Paganini» sowie Werken von Edgard Varèse und Ottorino Respighi.

Musical Theater Basel, 19.30 Uhr.