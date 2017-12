Genau genommen gibt es aber gar keinen St.Galler Dialekt: In der Stadt St.Gallen tönt es anders als im Toggenburg und sogar völlig anders als etwa im Rheintal oder im Sarganserland.

Wer sich deshalb für die treffenden Dialektwörter wie «döörtue» in «Hopp Sanggale» interessiert und einige der Begriffe auswendig lernt, drückt sich so aus, wie im Untertoggenburg oder im Fürstenland – der Region von Gossau bis nach Wil – geredet wird.

Doch sogar dort sind die Unterschiede gross: Während man in Uzwil zum Wischen «wösche» sage, heisse es einige Kilometer weiter in Flawil «förbe», hat Susan Osterwalder herausgefunden.

«Wöörgete» an der Olma

Gar nie sagen übrigens St.Gallerinnen und St Galler egal aus welcher Region: «Hopp Sanggalä, anen an Ballä», wie es wie der Autorin zu ihrem Ärger in Zürich, Bern oder Basel mit dem Beisatz «aha, aus dem Osten» immer wieder an den Kopf geworfen wurde.

Aber natürlich will sie kein «Joommerfödle» sein und sich eher darüber freuen, dass es im St.Galler Dialekt so schön passende Wörter gibt, beispielsweise für das alljährliche Gedränge an der Olma. Das ist nämlich eine «Wöörgete», aber da gibt es nichts, man muss «dördöre», gut, wenn man dabei den «Bäfzger» zu Hause gelassen hat. (sda)