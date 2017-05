Der Körper als Spielfläche

Diesen Schritt hat Margrit Gysin zu ihrer Spezialität weiterentwickelt. Ihr Körper wird zum Bühnenbild und zur Spielfläche, auf der die Figuren und Objekte raffiniert bewegt werden. Das schafft eine Unmittelbarkeit, die im Doppelsinn berührt. Mit einer Fingerfertigkeit sondergleichen klettern oft mehrere Figuren an einer einzigen Hand über diese Körperspielfläche, geraten in Not, schöpfen Hoffnung, fantasieren sich um Kopf und Kragen.

Da ist ein künstlerisches Temperament am Werk, das sich nichts vorschreiben lässt, das alles im eigenen Kopf, Herz und Bauch knetet und formt, bis es für die eigene Sache stimmt. Und doch ist diese Gesamtkunstwerk-Künstlerin klug genug, für ihre Inszenierungen meist externe Regisseure beizuziehen.

So entstehen etwa mit Miriam Goldschmidt «Die Tränen der Gänsehirtin» oder mit Enrico Beeler «Ylva-li», eine Hommage an Astrid Lindgren. Unmöglich, hier auch nur einen Bruchteil der über 30 Stücke zu nennen, die Gysin bisher auf ihre Körperbühne gezaubert hat. Aber fehlen darf sicher nicht der Serien-Knüller «Mimi und Brumm», der es zu wahrem Kultstatus gebracht hat. Und wie sollte man «Mein Vater» verschweigen können, von dem die Künstlerin selber sagt: «Er fing Räuber mit einer Hand und zeigte ihr, wie man sie werfen muss, damit sie wie flache Steine übers Wasser hüpfen. Er war riesengross, von seiner Schulter aus konnte man die ganze Welt überblicken.» Dass hier ein Mädchen seinen abwesenden Vater erfinden muss, macht diese Geschichte zum Heulen traurig und schön, poetisch und wichtig.

Die Pädagogin

Gysin ist aber nicht nur ein ständiger Gast auf internationalen Figurentheaterfestivals, wo sie regelmässig mit Preisen ausgezeichnet wird, sie nimmt auch Lehraufträge für Theaterpädagogik, Figurenspiel und Kreativität an verschiedenen Kunst- und Fachhochschulen im In- und Ausland wahr, unter anderem in Zürich, Berlin, Stuttgart und Prag. Ebenso engagiert sie sich in der Weiterbildung von Eltern, Erziehern, Lehrpersonen und Puppenspielern.

Wie ist das alles zu leisten? Wohl nur mit Liebe, Leidenschaft und Neugier. «Alle meine Figuren sind Teile von mir», sagt die Künstlerin. «In meinem Spiel geht es mir um das Geheimnis, das Geheimnisvolle im Leben.» Meist arbeitet sie mit Naturmaterialien, und so, wie sie die Gegenstände einsetzt, erscheinen sie tatsächlich wie beseelt. Im Spiel führt sie das Geschiedene zusammen: Mensch, Tier, Pflanze. Ganz ohne Esoterik und Eskapismus.

Ihr Schaffen schöpft aus dem unverwechselbaren Ureigenen, aus der Lust am Widerständigen und Unbegradigten, aus der so wilden wie zärtlichen Archaik von Märchen, Mythen und Symbolen.

Natürlich kommt der Weitgereisten entgegen, dass sie fünf Sprachen beherrscht. Und auch wenn ihre Bühnengeschichten Kinder und Erwachsene rund um den Globus ergreifen, ist diese Kunst das pure Gegenteil von globalisierungstechnischer Zugänglichkeit.

Wenn man nur drei Wörter gebrauchen darf, um Gysins Werk zu umschreiben, dann sind dies wohl: Lakonie, Poesie, Magie. Das wären die sechste, siebte und achte Sprache, die diese Künstlerin mit hinreissender Beiläufigkeit auch noch beherrscht.

Starke Basler Szene

Diese Ehrung für das Lebenswerk der «Grande Dame» des Figurenspiels kommt wahrlich nicht zu früh. Und eine kulturpolitische Anmerkung drängt sich in diesem Kontext auf. Zum dritten Mal in den letzten Jahren fällt ein gewichtiger gesamtschweizerischer Anerkennungspreis für Theaterschaffende in unsere Region. So durften sich Ruth Oswalt und Gerd Imbsweiler vom Vorstadttheater über den ehrenvollen Hans-Reinhart-Ring freuen, und vor drei Jahren wurde das Junge Theater Basel mit dem ersten Schweizer Theaterpreis ausgezeichnet.

Sie und alle weiteren freien Theatergruppen der Region sind für ihr Schaffen von den Zuwendungen der öffentlichen Hand abhängig. Die von Baselland geplante massive Kürzung der Kulturpauschale würde diese lebendige Szene in ihrer Existenz bedrohen. Das schon nur ins Auge zu fassen, muss aus kulturpolitischer Warte als grobfahrlässig bezeichnet werden. Aber noch darf ja die Vernunft siegen – und die Fantasie.

Margrit Gysins Figurentheater ist in nächster Zeit zu sehen:

Samstag, 3. Juni, um 14:30 Uhr in der Trotte Arlesheim mit «Der Geburtstag».

Donnerstag, 6. Juli, um 15 Uhr und 16.30 Uhr im Zimmermannshaus Brugg mit «Das bucklige Männlein».