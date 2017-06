Denn Dana Dal Bo bedient mit diesen von allen möglichen Internet-Kanälen gesammelten und mit groben Strichen verfremdeten Selfies nicht nur unseren Voyeurismus. Sie verwandelt mit dem über die Wände wuchernden, irritierend gespiegelten Werk, das WC in einen Kunstraum.

Wem das zu viel ist, kann die Arbeit auch bei dc3 art projects, Kanada, anschauen. Ist es Anklage, Verwunderung oder Ironie über die grassierende Bildersucht? Das wird jede Besucherin, jeder Besucher anders interpretieren. Offenheit und Mehrdeutigkeit sind schliesslich Grundpfeiler jeder Kunst.

Wollte man streng sein, passt nicht alles an dieser Volta unter diese Definition, es gibt da Einiges, das eher banal oder altbacken wirkt – oder sich zu nahe beim Kunsthandwerk ansiedelt: Schmetterlinge aus Geldscheinen, wilde Malerei, die sich zu sehr ans Idol Basquiat anlehnt, Collagen aus Teppichen…

Aber nichts gegen Teppiche: Der in Paris lebende Marokkaner Mounir Fatmi imitiert gekonnt Kultur-Grenzen überschreitend ein Tropfbild von Jackson Pollock auf einem alten Orient-Teppich. Fatmi sei schon anerkannt, der Preis von 48'000 Euro also gerechtfertigt, sagt uns Galeristin Conrads, Düsseldorf, fast entschuldigend.

13 bringt kein Unglück

Die Volta als Ganzes scheint nach 13 Jahren immer besser zu werden. Wem der Rummel in den Messehallen der Art Basel zu gross, die Kojen, Treppen und Gänge der Liste im Warteck zu eng ist, der sollte sich eine oder zwei Stunden in der Markthalle gönnen. Keine Schlange am Eingang, die Galeristinnen und Galeristen haben Zeit, der Kaffee ist gut…

Das Angebot der 70, oft jungen Galerien aus vier Kontinenten, ist breit. «Keine hoch gesockelte Kunst, kein Schielen auf Blue Chips», verspricht VOLTA-Direktorin Amanda Coulson. Das Preislevel ist deutlich unter jenem der Art Basel: Die Volta ist also die perfekte Messe für Einsteiger und Normalos.

Weil die Galerien konsequent auf aktuelle Werke setzen, kann man hier breit beobachten, wie die Künstlerinnen und Künstler in einer Kunstwelt, in der schon alles erfunden, gemalt oder fotografiert ist, neue Wege suchen. Wie sie ohne Hemmschwellen Digitales und Analoges, Tradition und Aktualität oder Kulturen mixen.

Monica Miranda bringt in ihren überstickten Pflanzenfotografien portugiesischen Frauenalltag und Ansichten aus den ehemaligen Kolonien gekonnt zusammen (3800 Euro bei Carlos Carvalho, Lissabon).