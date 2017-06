In der Stadt mögen Kleidergeschäfte die ersten Pre-Sales ankündigen, für die Kunst gilt kein Ausverkauf. Sie hat in Basel Hochsaison. Wer durch die zwei Etagen der Messehalle 2 flaniert, mag sich allerdings fragen: Lässt sich so viel Ware in sechs Tagen verkaufen?

291 Galerien buhlen allein an der Art Basel um Käufer, dazu kommen noch die Nebenmessen: Liste, Volta, Scope, Design Miami…. Was sie verkaufen und für wie viel: Wir werden es Ende Woche nicht erfahren. Das Kunstmarkt-Geheimnis lässt sich nicht so leicht knacken wie das Bankgeheimnis.