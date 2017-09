Zwei Worte stehen in grossen Lettern auf dem Begleitkatalog: «NOT VITAL». Das könnte ein Label sein. Not Vital ist aber natürlich auch der Name eines international bekannten Engadiner Künstlers, dessen Werk nun erstmals in der Schweiz eine umfassende Ausstellung zuteilwird, im Bündner Kunstmuseum. Und wenn der bald 70-jährige Künstler dort Kamelköpfe in Bronze giesst oder einen überdimensionierten Darmabschnitt weiss und nüchtern an einer Chromstahlstange baumeln lässt, scheint not vital – in diesem Fall: die Absenz des Vitalen – auch Programm.

Etwas Rätselhaftes umgibt das Werk des Künstlers Not Vital. Ganz transparent in ihrer Beschaffenheit, rühren seine Dinge an die rohe Kraft der Arte Povera. In ihrer geheimnisvollen Isolation schüren sie ein surreales Befremden. Ausgehend von der Frage nach dem Standort der heutigen Skulptur, schweift Not Vital zu Zeichnung und Malerei aus, in Drucktechniken und Architektur.

Aus Graubünden in die Welt

Nur eine Bedingung habe er gestellt, als er dem Kunstmuseum Zugang verschaffte auch zu bisher nie öffentlich gezeigten Werken aus seinem frühesten Schaffen: Nicht zu voll dürfe die Ausstellung werden. Das ist gut so. Denn wo Stefan Kunz, unterstützt von Kurator Lynn Kost, nun einen Weg bahnt durch das umfangreiche Œuvre, liegt ihm weniger daran, die Erwartungen an diesen Bündner Monolithen zu bedienen als das Leichte, Bewegliche, ja Poetische von Not Vitals Kunst freizulegen.