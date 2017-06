Fast ein Monat ist vergangen, seit Salvador Sobral, Sohn einer Aristokratenfamilie aus Lissabon, mit seinem zarten Jazzpopsong «Amar Pelos Dois» den Eurovision Song Contest gewann. Und zwar haushoch. Nun erzählt der 27-Jährige, dessen Schwester Luisa das Siegerlied geschrieben hat, was seit dem Abend am ESC in Kiew geschehen ist.

Der Sieg in Kiew ist einige Wochen her. Wie heftig war die Party?

Salvador Sobral: Kein bisschen. An Partys und in Clubs gehen, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich ein wenig ausruhen können und dann drei Konzerte hier in Portugal vor bis zu 10'000 Zuhörern gespielt. Es ist ein fantastisches Gefühl, wenn dir so viele Leute zuschauen und du weisst, dass es für manche das erste Jazzkonzert ihres Lebens ist. Wir tragen den Jazz bis ins kleinste Dorf, ich geniesse das sehr.