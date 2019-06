Am 29. Juni legen sie auf dem Internationalen Literaturfestival in Leukerbad einen Zwischenstopp ein. Petr Borkovec (Tschechien), Claire Genoux (Schweiz), Frances Leviston (Schottland) und Aleš Šteger (Slowenien) werden dort aus ihren Werken lesen.

Ihren imaginären «Reisen durch die junge Lyrik Europas», die sie auf fast sechshundert Buchseiten gebündelt in sieben grenzüberschreitenden Routen, die kreuz und quer von Polen nach Wales, von Georgien nach Italien oder von der Schweiz direkt nach Rumänien führen, lassen sie derzeit eine reale Lesereise folgen, auf der sie ihr Projekt mit jeweils wechselnden Dichtern präsentieren. Belgrad, Lemberg, Rom, Danzig sind einige der zwölf Stationen dieser Tournee, die im März in Frankfurt am Main ihren Anfang nahm und Ende September 2020 in Kopenhagen enden soll.

Europa, das klang einmal wie ein grosses Versprechen – ehe ständig die Krise im Unterton mitschwang. Federico Italiano und Jan Wagner erinnern mit ihrer Anthologie «Grand Tour» an den lyrischen Zauber des Kontinents, der schon seinen Namen einer mythologischen Schönheit verdankt. In dem von ihnen im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung herausgegebenen Band versammeln sie Gedichte von Hunderten Lyrikerinnen und Lyrikern aus 49 Ländern; viele davon zum ersten Mal in deutscher Übersetzung.

Vom «Wall schmächtiger Eichen, / erstickt von namenlosem Gesträuch» (aus Borkovecs «Auf Befehl des Herrschers verfasstes Gedicht») liesse sich ein assoziativer Bogen spannen über Levistons «Höhlenperle, die wuchs in rostroter Mulde, / einem Kinderfussabdruck, memoriert im Matsch» (aus «Grotten») und Genoux’ «Süsse Erde»: «Erzähl noch mal / wer ich gewesen bin / die Geschichte des Vornamens / die ersten Sätze / die Stürze in die Blumen / und das Fest am achten Geburtstag / erklär noch mal / so wie eine süsse Erde / das alte Windherz in den Kindheitstannen / und wieso der Tod». Bis hin schliesslich zu Štegers «Mutter unser»: «Mutter unser, / Die du bist in Körpern, / Zerstörung sei dein Name / (...)».

Märchenhaft und unheilvoll

Es könnte nach Heimatboden riechen, was zwischen diesen Versen zerrieben wird, mal märchenhaft duftend, dann unheilvoll dünstend, nach europäischem Erinnerungsmorast. Es liesse sich jedoch auch ungleich universeller lesen und individueller zugleich. Europäisch sind die in «Grand Tour» versammelten Gedichte in erster Linie aufgrund ihrer Herkunft.