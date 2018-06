Die Hidden Bar der Art Basel ist in keiner Agenda, auf keiner Website aufgeführt. Aus gutem Grund: Der Name ist Programm, die Bar liegt versteckt, man soll, ja, muss sie entdecken. Sie ist ein Geheimnis. Wie man hinkommt, verraten wir nicht im Detail. Aber: Sie liegt in der Messe Halle 2, hinter der grossen Uhr.

Art-Basel-Chef Marc Spiegler scheint wieder mehr Nähe zur regionalen Kunstszene zu suchen. Er hat jedenfalls die Basler Künstlerin Hannah Weinberger eingeladen, eine Bar einzurichten. Diese birgt viel Kunst, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht checkt. Eine Evian-Flasche auf dem Bar-Kühlschrank? Kunst von Pamela Rosenkranz.

Auch von Meret Oppenheim soll ein Objekt rumstehen. Das Ohr an der Wand, vermuten wir. Aber nein, flüstert der Barkeeper, der Aschenbecher auf einem der Tische.

So oder so eine coole Sache, dieser Geheimtipp. Und die Sofas aus Luftpolstertaschen sind extrem entspannend. Viel Spass bei der Barsuche!