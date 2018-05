Seine Bühne erstreckt sich hinaus aus der Oper, die Hintertreppe hinunter, bis auf die Strasse mit den Kaugummiflecken. Kurz: Wo immer Mauro Peter hingeht, findet er ein passendes Podium. «Es gehört schon etwas Narzissmus dazu», feixt der international wohl gefragteste Schweizer Jungtenor zur Begrüssung. Mit «dazu» meint er den Beruf des Sängers, der sich in seinem Fall zur steilen Karriere entwickelte: Von der Musikhochschule weg 2013 ans Zürcher Opernhaus engagiert, seit der Schubertiade Hohenems 2012 ein gefragter Liedsänger, ist der Luzerner mit der glasklaren Diktion und strahlenden Stimme auf beiden Bühnen unterwegs.

Und am kommenden Montag gemeinsam mit Kult-Begleiter Helmut Deutsch für einen Liederabend in Zürich. Das Programm? Lieder von Liszt und Schubert. Natürlich, Schubert!, könnte man anmerken. Denn Mozart, Schumann und Schubert heissen die Hausheiligen von Mauro Peter. Statt sich über weniger bekannte Lieder zum klassischen Kernrepertoire vorzutasten, hat er – zack! – mit Mitte zwanzig die Blockbuster der Klassik eingeheimst.

Ran an den Speck

«Das ist Teil meiner Ambitionen», gibt der 31-Jährige entwaffnend ehrlich zu. «Ein bisserl unschweizerisch ist es schon, aber ich war immer selbstbewusst und nicht so der Understatement-Typ. Ich weiss, woran ich noch zu arbeiten habe – aber ich wusste immer schon, was ich kann.» Seine Schlussfolgerung aus der Sache? «Es nützt nichts, da man muss ran an den Speck.»

Und im Fall von Tenören besteht der Speck eben aus Schuberts «Schönen Müllerin» (2014 Livealbum), aus Schumanns «Dichterliebe» (2016 Album bei Sony) und als absoluten Höhepunkt: die Rolle des Tamino in Mozarts Zauberflöte zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2018. Die Stadt war Mozarts Heimatstadt. Und wie die Wiener ihren Walzer, wissen die Salzburger ziemlich genau, wie man «ihren» Mozart zu spielen – oder zu singen – hat. Dort mit Tamino anzutreten, ist vergleichbar mit einem Bad im Haifischbecken.

Champions-League-Finale

«Das ist wie das Champions-League-Finale», meint Mauro Peter lachend auf die Frage, wie nervös ihn der Auftritt mache. «Wenn man da nicht nervös ist, dann weiss ich auch nicht.» Es sei ihm wichtig, dass der Auftritt nicht nur «gut» oder «okay» herauskomme, sondern: «Ich will hundert Prozent von dem zeigen, was ich draufhabe.» Umso mehr, als Mauro Peter sich als Mozart-Sänger sieht – und auch so wahrgenommen werden will. Warum Mozart? «Seine Musik und seine Schlichtheit berühren mich extrem», ist die ehrliche Antwort. «Da ist nichts so offensichtlich wie bei Puccini, wo die Emotionen zack! wumm! herauskommen! Bei Mozart kommt alles auf eine andere, subtilere Art heraus. Das ist unfassbar schöne Musik.»

Die Begeisterung ist echt, so wie alles an Mauro Peter echt und ungekünstelt erscheint. Wenn er feststellt: «Ich kommuniziere gern», gilt das im Gespräch wie auf der Bühne, wo er die Saallichter leuchten lässt, um besseren Kontakt zum Publikum zu haben. Worte sprudeln genauso aus ihm heraus wie Töne, sein Hochdeutsch ist österreichisch gefärbt (Mozart lässt grüssen) und seine Sätze skandiert – alles intensiv, alles voller Emotionen.

Emotionen sind für ihn der Schlüssel zur Musik – insbesondere als Liedsänger: «Ich gehe nie mit Distanz an die Lieder heran, sondern lasse mich wirklich berühren», erklärt er und fügt an: «So werden die Geschichten zu meinen Geschichten.» Seine Lebensgeschichte begann als Sohn eines Gipsers. Darum ärgert es ihn, wenn Kandidaten bei «Deutschland sucht den Superstar» sagen: «Ich war ganz unten. Ich war Maler.» Umso mehr, als die Show vermittelt: Drei Wochen bei Bohlen, und schon kann man singen. Mauro Peter weiss aus Erfahrung: Fürs Singen braucht es mehr. «Ich arbeite sehr viel und muss einiges einstecken können. Man muss den Willen und die Ausdauer haben, aus seinem Talent etwas zu machen. Ohne das Ich-will-Gen geht es nicht.»