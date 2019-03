Davon träumt jede Autorin: Im Mai 2017 erhielt Christine Brand einen Anruf des renommierten deutschen Verlags Blanvalet. Dieser bot ihr einen grosszügigen Vorschuss an für ihren Kriminalroman «Blind». Da wusste die Journalistin aus Bern, das ist die Chance, ihren Brotjob aufzugeben und ganz auf das Schreiben zu setzen.

Kurzentschlossen kündigte sie ihre Stelle als Gerichtsreporterin bei der «NZZ am Sonntag», gab ihre Wohnung auf, verschenkte Möbel und Kleider und reiste los. Seither verbringt die 45-Jährige den grössten Teil des Jahres im Ausland, vorzugsweise auf Bali oder Sansibar. Sie sucht Hausbesitzer, die sie gratis ein paar Wochen bei sich wohnen lassen. Dafür hütet sie im Gegenzug die Haustiere der Verreisten. In der freien Zeit schreibt sie an ihren Büchern.

Eng an Realität angelehnt

Gerade hat sie wieder einen Monat in Afrika verbracht. Ihre Augen strahlen, wenn sie erzählt, wie sie dort – falls sie gerade auf keine Hunde aufpasst – in einem Haus lebt, wo sie das Bad mit sieben anderen Personen teilen muss. «Ich habe zwar weniger Komfort als früher, aber diesen Preis zahle ich gerne für mehr Freiheit», sagt sie. Existenzängste habe sie keine: «Seit ich meinen Job gekündigt habe, haben sich plötzlich mehrere Leute bei mir gemeldet und mir Projekte angeboten.» So wird sie unter anderem in einer Podcast-Serie über ein Schweizer Verbrechen berichten. Christine Brand verbringt die kommenden Wochen in der Schweiz, weil sie für ihren Krimi «Blind» Werbung macht. Auch in dieser Zeit wohnt sie sehr sparsam – in einer Zweizimmerwohnung in Zürich, die sie sich mit einem WG-Kollegen teilt.