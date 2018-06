Die Stimmen wiederum aktivieren die Scheinwerfer, die den gestuften Trichter aus Stein in ein riesiges, golden leuchtendes Zeichen verwandeln. Natürlich ist das am schönsten beim Eindunkeln. Das «Voice Theatre» ist aber auch schon ab 10 Uhr morgens geöffnet.

Start für neues Kulturleitbild

Was wir dem 2000 Jahre alten Theater als Echo überlassen, ist uns grundsätzlich freigestellt. Lozano-Hemmer sagt: «Die Welt kollabiert. Da können und dürfen wir nicht schweigen.» Das Publikum, so der Künstler und die Veranstalter, ist im Speziellen dazu aufgefordert, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was Kultur für jeden einzelnen bedeutet.

Diese Vorgabe hat einen realen politischen Hintergrund. Der Kanton Basel-Landschaft erarbeitet zurzeit ein neues Kulturleitbild. Das «Voice Theatre» in Augst bildet den Auftakt für diesen Prozess. Das Amt für Kultur sieht darin die Chance, breite Kreise zur Teilnahme an der kulturellen Zukunft der Region zu bewegen, und zwar nicht bloss die Deutsch sprechende Bevölkerung. Es werden Führungen in insgesamt 14 Spachen angeboten, darunter auch Arabisch, Farsi oder Tamilisch.

«Rede, damit ich Dich sehe!»

Das antike Theater wird zudem zum Ort, wo Gemeindevertreterinnen, Landfraktionen, Partepräsidenten und Kulturtäter ihre ersten Ideen für ein Kulturleitbild formulieren sollen. Von diesem Startpunkt aus wird es 2019 zehn bis 15 Treffen in den Regionen des Kantons geben, um die kulturellen Bedürfnisse, Ansprüche und Wünsche der Baselbieter möglichst vollständig zu sammeln.

Kunst und Politik treffen sich in dieser Arena der freien Rede. Es ist gut, dass es solche Übungsplätze gibt. Denn seine Meinung zu sagen, ist ein Gebot der Stunde. Angesichts der politischen Stimmung in seiner Heimat, sagte der deutsche Schauspieler Simon Zagermann an der Eröffnung der Installation ins Mikrofon: «Es ist höchste Zeit, dass wir wieder die Fresse aufreissen!» Sokrates formulierte es so: «Rede, damit ich Dich sehe!»

«Voice Theatre» Täglich bis 1. Juli. Augusta Raurica, Augst. www.hek.ch.