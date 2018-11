Julia von Lucadou erzählt in ihrem Roman von Riva, die sich mit Disziplin und Körperoptimierung zum Status eines Stars hochgearbeitet hat. Von einem Tag auf den anderen entschliesst sie sich, das Hochhausspringen aufzugeben. Sie bleibt in ihrer Luxuswohnung auf dem Boden sitzen, blickt teilnahmslos vor sich hin und spielt mit einem Kreisel. Wir sehen sie durch den Blick von Hitomi Yoshida, die eigentliche Hauptfigur des Buches. Diese ist Wirtschaftspsychologin und arbeitet bei einer Firma namens PsySolutions. Sie soll Riva wieder funktionstüchtig machen. Die Zeit läuft. Macht sie keine Fortschritte, drohen die Investoren abzuspringen. «Burnout» als Diagnose ist für den Marktwert fatal.

Aus der Kombination beider Sportarten sei die Figur der Hochhausspringerin gewachsen, die Julia von Lucadous Debüt den Titel gibt. «Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie gut diese Disziplin zu der Gesellschaft in meinem Buch passt», sagt die Autorin. Eine Gesellschaft, die sich der Hochglanzästhetik verschrieben hat. Zugleich aber auch einer harten Welt, in der die Menschen permanent mit der Möglichkeit des Absturzes konfrontiert sind.

Sie habe eine Faszination für die Ästhetik der Turm- und Synchronspringerinnen, die sich im kurzen Moment ihres Sprunges zeigt. Aber auch für das Basejumping, das so viele junge Leute in seinen Bann ziehe, obwohl oder gerade weil es mit dem Tod, dem Adrenalinschock und der Risikobereitschaft verbunden ist – die Communities würden im Internet Todeslisten führen.

Julia von Lucadou kommt ursprünglich vom Film. Sie hat in Vancouver als Regieassistentin gearbeitet, später kam die heute 36-Jährige nach Deutschland zurück und arbeitete als Redaktorin. Die Filmwelt sei sehr zeitintensiv, man sei schlecht bezahlt und arbeite rund um die Uhr, erzählt sie am Telefon aus Bonn, wo sie derzeit im Rahmen eines Residenzstipendiums lebt. In der Literatur sei man nicht im gleichen Mass in den Produktionsmarkt eingebunden. «Man hat mehr Freiheiten und kann sich intensiver mit der Welt auseinandersetzen.» Die Welt, das war in diesem Fall die Leistungsindustrie, die sie vom Film kennt: der hohe Druck, die Fixierung auf die Arbeit, das kaum existierende Privatleben.

Freiheit bietet ihr die Literatur aber auch formal. «Ein Film macht klare Vorgaben. Die Literatur dagegen evoziert Bilder, die offen sind. Es findet ein viel stärkerer Dialog mit dem Leser statt.» Zudem verspreche gerade der dokumentarische Film, wo sie zuletzt tätig war, eine Authentizität, die es gar nicht gebe. «Im Dokumentarfilm wählt man Ausschnitte der Realität aus und setzt sie neu zusammen. Das ist eine grosse Manipulation, die sich jedoch als naturalistisch darstellt.» In der Literatur könne sie überspitzen, verdichten, formen. So sei sie letztlich näher an der Realität dran.