Das amerikanisch-schweizerische Künstlerduo Teresa Hubbard und Alexander Birchler (1965 bzw. 1962) haben die Reproduktion einer verschollenen Fotografie zum Ausgangspunkt ihrer Spurensicherung gemacht. Was die Kunstkritik bisher zur Seite schob, wird Partitur einer filmischen Hommage: Es ist das Jahr 1927, zwischen Alberto Giacometti und seiner damaligen Lebensgefährtin Flora Mayo steht der Kopf, den sie von ihm modelliert hat.

Aufwendige Spurensicherung

Alles, was das kleine Bild an Spuren zu sichern half, gibt nun der unbekannten Flora Stimme, Körper und vor allem ihre eigene Geschichte. Die Zweikanal-Filminstallation verzichtet darauf, Floras bewegten Lebenslauf opulenter zu bebildern, als es die Ausstattung eines Ateliers oder die Studien- und Arbeitsbedingungen im Paris der 1920er-Jahre nahe legen. Der fiktionale Teil hält sich an die materielle Substanz und entwirft die Beziehung zwischen Flora Mayo und Alberto Giacometti in der Berührung von Gips und Ton. David, Floras Sohn aus einer späteren Beziehung, steht in der Lücke, wo Fragen nach Kunst zu solchen des Schicksals werden.

Es treffe nicht zu, was die Kunstgeschichte über seine verstorbene Mutter formuliert hat. Zwar sei sie mittellos und abgeschirmt von jedem öffentlichen Interesse in einem Vorort von Los Angeles verstorben. Dass man ihr – einer Randfigur in der Vita des international anerkannten Alberto – deswegen Mut und Grösse aberkannte, tut weh. Nie hat der inzwischen 81-Jährige sie klagen hören über den Verzicht auf eine eigene künstlerische Laufbahn, geschweige denn über ihren sozialen Abstieg. Anfangs bis in ihre künstlerische Ambition vom Elternhaus finanziell unterstützt, habe Flora Mayo selbst im Alter nicht zugelassen, dass ihr Fürsorgeanspruch um eine regelmässige, bescheidene Mahlzeit aus dem Coffee-Shop nebenan aufgebessert würde. Er sei stolz auf seine Mutter, und die Stimme des alten Mannes bricht: Flora Mayo hatte alles verloren und, alleinerziehend, ihm dennoch alles ermöglicht.

Eine Tonspur – Davids tatsächliche Stimme und jene, die Flora zum Leben erweckt – unterlegt beide Seiten der Projektion. Denn eine Erzählung macht für Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig Sinn. Was Mutter und Sohn nie haben teilen können, verbindet sich nachträglich, während das Abwesende seine Hauptrolle behält. Präzis ist das, äusserst berührend und voller Rücksicht – eine hohe Kunst.