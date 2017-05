Hier regiert «Matto». Der Gedanke schiesst beim Betreten der Universitären Psychiatrischen Klinik in Basel (UPK) ungebeten durch den Kopf. Friedrich Glauser lässt in seinem Kriminalroman «Matto regiert» Wachtmeister Studer in der fiktiven Heil- und Pflegeanstalt Randlingen die Grenzregionen zwischen Vernunft und Wahnsinn erkunden. Für den wegen seiner Morphiumsucht entmündigten und in verschiedenen Kliniken internierten Autor war das «Reich des Wahnsinns» tragische, Architektur gewordene Realität – in eben solchen Anstalten wie der Basler Klinik, mit ihrem an eine Kaserne erinnernden Hauptgebäude, dem Park, mit seinen beidseits aufgereihten Klinikhäusern. Bis in die Fünfzigerjahre trennte eine mitten durch die Anlage laufende Mauer die «Weiber»- von den Männerhäusern. Wer einmal hier landete, kam schwer wieder raus.

Beschreibungen wie Glausers Roman oder Ken Kesey’s Bestseller «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», verfilmt mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, prägen das Bild von psychiatrischen Kliniken bis heute. Damit haben diese zu kämpfen. Der Umgang mit psychisch erkrankten Menschen ist längst ein anderer geworden. Aber die alten Bilder sitzen in den Köpfen fest.

Ein wenig wie beim Zahnarzt

«Die Entstigmatisierung der Psychiatrie ist eine unserer strategischen Stossrichtungen», sagt Regula Lüthi, die Leiterin der Pflege und der medizinisch-therapeutischen Dienste an der UPK. In diese Strategie passt die Zusammenarbeit mit dem Festival Wildwuchs, die seit 2001 existiert. In den letzten drei Jahren intensivierte die Kuratorin Gunda Zeeb den Austausch zwischen Klinik und Festival. Für die diesjährige Ausgabe wurde eine Ausschreibung für Projekte in und um die Klinik selbst gemacht. Ein Novum. Aus 20 Projekten wählte eine Jury sechs aus, die nun Eingang ins Programm gefunden haben (siehe Kasten). Regula Lüthi und Paul Karsten, der Vorsitzende der Kunstkommission der Klinik, koordinieren und betreuen die Zusammenarbeit.

«Wir finden wichtig, dass die Psychiatrie nicht ein in sich geschlossener Zirkel ist, wie eine Black Box, von der man nicht weiss, was drin passiert», erklärt Karsten. «Die Wenigsten können sich vorstellen, was es heisst, in psychiatrischer Behandlung zu sein. Es ist ein wenig wie mit der Angst vor dem Zahnarzt. Man denkt, er tue einem Schreckliches an, obwohl man weiss, dass es nicht wehtut. Da leiden wir bereits im Voraus an etwas. Das ist unnötig. Deshalb ist es so wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen.»