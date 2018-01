Sie kann das Ertragen der Welt ermöglichen durch eine kurze Perspektivverschiebung. Bei Depression etwa empfehle ich neben dem Durchblättern von zoologischer Fachliteratur die Lektüre Mascha Kalékos oder Ilma Rakusas. Zwei Dichterinnen, die das Leben im Text mutig und unverzagt in den Blick nehmen, bei allem Verständnis fürs Verzagen. Bei einem längeren Klinikaufenthalt empfiehlt sich ein Lyrikkalender neben dem Bett. Da hat man jeden Tag etwas zum Nachdenken und Drandenken und vielleicht sogar Auswendiglernen, während einem die Knochen heilen.

Für mich war die Lyrik immer eine Form der Selbstverteidigung, und als ich den Film «Karate Kid» sah, verstand ich, dass Lehrmeister Miyagi wohl auch ein Dichter war. Phasenweise war ich ein Aussenseiter in der Schule, und die Einsamkeit wurde nur genommen von einem Bobrowski-Band in der Hosentasche, Else-Lasker-Schüler-Gedichten auf den Lippen, vom «barbaric yawp» Walt Whitmans im Ohr und natürlich Run DMC, Rage against the Machine und Schumanns Liedern.

Lyrik tut gut in allen Lebenslagen und ist vereinbar mit einem busy, professional lifestyle, denn heute noch trage ich Gedichte bei mir. Ich gehe nicht ohne einen Lyrikband oder eine Anthologie, ein Gebet- oder Gesangbuch auf Reisen. Aber was tun, wenn man da vor der anfangs beschriebenen zugefallenen Tür steht, eventuell noch im Morgenmantel? Mit Glück (und etwas Vorsorge) hat man Lektüre in den Taschen und seis auf den zahlreichen Lyrikblogs und Seiten im Internet oder den Bildgedichten auf Instagram, die das Natel einem neben der Nummer vom rettenden Schlüsseldienst verrät, auf dass es heisst: «Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! ...»