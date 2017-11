Wer immer in diesem Land die bodenlose Frechheit besässe, zu behaupten, dass die Schweiz mittelmässige Literatur produziert, der sei – mindestens im Genre Satire – an einen Meister erinnert ... halt, eine Meisterin: die Realität. Eine Realsatire, genannt «Eklat», spielte sich am Wochenende ab in Basel, am Festakt des Schweizer Buchpreises. Natürlich fanden es einige gar nicht lustig. Satire geht immer auf jemandes Kosten, aber auch der Spass. Genau das war die Kernfrage: Sickerte am Festakt nun die Spassgesellschaft durch bis in die erhabenen Hallen der Literatur? Oder hatte es zumindest teilweise noch angemessenes Niveau?

Am Werktag danach halten wir erstaunt fest: Zwei Grosskritiker und Madame Literatur vom Staats-TV sind sich nicht grün. Im «Tages-Anzeiger» redet Grosskritiker Martin Ebel über sich, wenn er über den Schweizer Buchpreis spricht – beziehungsweise über zwei Paar Schuhe, die er gleichenorts gleichzeitig trägt: «Darf man das? Ich fand und finde: ja.» Nämlich ein Paar Grosskritiker-Schuhe und – drunter oder drüber – noch ein Paar Schuhe als Grossjuror … pst, es wären noch mehr der Käselatschen. Darf er das? Ich fand und fände: ja. Mein Gott, ist halt eine multi-kompetent-poly-Vollprogramm-Persönlichkeit: «Einen Ebel bitte, mit alles!»

Darf man darauf aber auch mal den Finger legen, statt die zwei Paar Schuhe blau- oder einäugig stets zu übersehen? Das hat am Festabend in Basel Nicola Steiner getan, Moderatorin des «Literaturclub» beim Fernsehen. Ebel beantwortete die Frage so onkel-pauker-haft, wie er online Stilzensuren verbreitet, als müsse es im Land Heerscharen von Endzeit-Analphabeten geben, nur weil er bisweilen über einen Apostroph stolpert: «Ich fand und finde: ja».