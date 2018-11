Zu einer Zeit, als die digitalisierte Welt noch in weiter Ferne lag, als es weder Telefon noch Computer gab, da wurde noch von Hand geschrieben, und das nicht zu knapp. Bei Liebespaaren etwa, Tausende Kilometer voneinander getrennt, heimlichen Liaisons auch. Bei Familien, engen Freunden, die sich nicht jeden Tag sehen konnten, weil ein Ozean oder eine Wüste dazwischen lag. Der Brief war Transporteur von Liebesschwüren, Gefühlsbekundungen, von Alltagsberichten, von sorgenvollen Nachfragen, oftmals seitenlang. Denken wir an Beethoven, an die Zeilen an seine «Unsterblich Geliebte».

Nicht ganz so lange her ist es, als wir noch handgeschriebene Karten aus den Ferien versandten, unsere Tagebücher vollkritzelten. Doch mit der Digitalisierung geriet die analoge Schrift ins Hintertreffen. Ja, heute schreiben die meisten von uns nur noch Weihnachts-, Geburtstags- oder andere Glückwünschkarten von Hand. Manch einer ertappt sich dann dabei, wie die Hand nach wenigen Zeilen schmerzt: Da wir gewöhnlich via Tastatur auf dem Computer oder dem Handy kommunizieren, verlernen wir das Schreiben zusehends. Trotzdem – oder vielmehr gerade deswegen – liegt schön schreiben wieder im Trend.

Kurse sind im Nu ausgebucht

Das Handlettering, die Kunst des Buchstabenzeichnens, erlebt einen Boom. Sein Ursprung findet sich in Comic Strips, doch mittlerweile sind die minutiös verzierten, oftmals verschnörkelten Buchstaben überall zu sehen: Sei es auf Grusskarten, auf Buchumschlägen oder einem Gutschein – Social-Media-Kanäle sind voll mit Bildern der kleinen Kunstwerke. Entsprechend verzeichnen Hersteller von Brush Pens – Pinselstifte, die für das Handlettering ideal sind – «eine stetig wachsende Nachfrage», teilt der Schreibwarenhersteller Faber Castell mit: «Unsere Pitt Artist Pens gehören zu den meistverkauften Produktlinien im Künstlersortiment.» Und das nur ein Jahr nach deren Lancierung. Die Begeisterung fürs Handlettering sei enorm.

Wenig überraschend sind entsprechende Kurse meist im Nu ausgebucht. Wie jene der Schriften- und Reklamemalerin Sibylle Born aus Zürich. Sie gilt als Pionierin in diesem Bereich, bietet sie doch auf ihrer Plattform Paperartist bereits seit zwei Jahrzehnten Kurse in Kalligrafie an – und vor drei Jahren kam die verspieltere Form des Handletterings dazu. «Das war etwa der Zeitpunkt, als das kunstvolle Schreiben enorm an Popularität gewann», erinnert sie sich. Seither steige die Nachfrage nach ihren Kursen, die sie in Freienstein ZH und Feusisberg SZ gibt, konstant.

In diesem Jahr hat es nur noch im Kurs «Weihnachtslettering» vom 8. Dezember ein paar Plätze frei. «Die Teilnehmer kommen von überall, von Saas-Fee, aus dem Tessin, aus Basel. Das Interesse ist riesig,» sagt Born. Vor diesem Boom sei die Kalligrafie «kaum mehr gefragt» gewesen. Das fantasievolle Handlettering sei besonders bei Frauen gefragt, Männer würden zunehmend Kalligrafie für sich entdecken: «Der Aufbau ist logischer, die Vorgaben sind klar an die Schriftgeschichte angelehnt, und die Ausführung technischer», erklärt Born.